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開快點！雪隧指示牌亮「請加速」 烏龜駕駛反應讓後車愣住

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨日前在限速90公里的雪山隧道裡，前方出現低於限速的烏龜駕駛，還讓一旁指示牌亮燈提醒。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友抱怨日前在限速90公里的雪山隧道裡，前方出現低於限速的烏龜駕駛，還讓一旁指示牌亮燈提醒。 圖擷自臉書社團「爆怨公社」

全長12.9公里的雪山隧道（簡稱雪隧）每逢假期就常塞車，因此駕駛不但要拿捏好與前車的距離，也要抓準車輛行駛速度。然而近日有名網友在臉書社團「爆怨公社」分享前陣子遇到的經驗，指出自己在速限90公里的雪隧中行駛，而前方一輛車的行徑簡直讓他快要昏倒。

原PO表示，他在本月25日行駛於雪隧內，明明速限90公里，但前方一輛黑色休旅車時速只開到30至40公里，且與前車保持150公尺以上的「安全距離」，後來警示系統偵測到這輛車，特別點名「99XD請加速」，才讓該名駕駛提升速度，不過仍僅保持著50至60公里時速，讓原PO相當無奈。

貼文一出，網友們也紛紛指出，「三寶烏龜不適合上路」、「超怕遇到這種『優良駕駛』」、「這種駕駛超級多，會塞車不是沒有原因，龜速無法檢舉，只能警察測到才會開單」；也有網友笑說第一次見到「報車牌」的情況。

事實上，雪隧自開通以來常遇到假日塞車情況，因此交通部高公局也在去年底開始試辦「慢車警示系統」，只要車輛在未壅塞時段時速低於65公里，且與前方車輛有超過120公尺的距離，就會在路旁顯示車牌提醒駕駛。另外，若有不遵守規定遭到國道公路警局取締情況，恐處以新台幣3千至6千元罰鍰。

雪隧 爆怨公社

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