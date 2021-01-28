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台中5寶爸猛喊窮卻餓不死！ 社工揭「生存技巧」嘆：真厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
台中27歲「五寶爸」江先生生育5名子女生活陷入困境，近來風波不斷，昨（27）天來傳出消息指7個月大的么兒洗澡時不慎燙傷。圖／台中行善團提供
台中27歲「五寶爸」江先生生育5名子女生活陷入困境，近來風波不斷，昨（27）天來傳出消息指7個月大的么兒洗澡時不慎燙傷。圖／台中行善團提供

台中27歲「5寶爸」江先生育有5名子女但生活陷入困頓，且近來風波不斷，不只遭前房東控訴退租後屋內留下垃圾與當初上網販售的嬰兒車，還被發現7個月大么兒全身30%燙傷；目前社會局與檢方以介入調查。然而，就有一名社工網友分享以社工視角揭穿各種遊民、長期貧困個案的「生存技巧」，以此分析5寶爸後，甚至忍不住感嘆「他的街頭生存技巧很厲害，讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死」。

一名社工網友在PTT八卦版回文表示，社工有個概念，尤其在處理遊民、長期貧窮、自認自己貧窮一直嚷嚷要補助的個案時，「我們會去思考他的生存技巧是什麼？」原PO以「長期酗酒、今朝有酒今朝醉」的遊民為例，表示細探後會發現遊民跟遊民之間會形成共享團體，「我有50元時，我買酒跟你一起喝，你有錢時換你買給我」；或某女街友智能不足，在街頭認識男友順勢住進去，分手後無縫接軌新男友，「導致她雖然智能不足卻活到30多歲都沒工作過，不需親友接濟」。

或是，家裡很有錢導致「兒子好吃懶做，長期無業酗酒，兒子承諾說一定會改，並承諾會結婚給父母看」，豈料兒子結婚後依然不工作，細探發現「父母覺得要對媳婦與孫子有保障，更加不忍心把兒子趕出家門，兒子更不可能獨立」。

回談5寶爸的生存技巧，原PO認為5寶爸對外表示貧窮且小孩很多個，引發他人憐憫，信誓旦旦承諾會重新生活，「如果他今天沒上新聞，除了社工根本沒人會知道他的前後不一致，可以一直以此方法獲得善心人士接濟」，而接濟民眾會慢慢發現他個性與行為上的缺點，導致關係惡化，「但偏偏5寶爸吃嘴仔又很會把事情弄成羅生門（說房東恐嚇、前老闆跟自己有債務糾紛才會被抹黑）」。

原PO坦言，如果沒有媒體追蹤他，他這招就是換一個人重新使用，同一套方法用個5年不是問題，跟人借錢不還，拿人物資前後不一，去上班先領紅包卻2週內辭職，「斷斷續續接濟他也不愁吃穿，搞不好還能繼續改機車」，這讓原PO不禁直言，「所以可以看到他的街頭生存技巧很厲害，讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死」。

此文曝光後，讓網友們也相當無奈，忍不住感嘆「社工看到這些黑暗面還能做得下去，真的很辛苦，而且又很累」、「上班就是面對這些個案，負能量好重，本來滿懷熱情都做到眼神死」、「辛苦了，這根本是一種食物鏈，有些用憐憫別人滿足自己」、「這對咱們努力認份從事生產的人太不公平了吧！」。

台中市 社工 PTT

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