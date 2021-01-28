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一天2200元！高雄防疫旅館三餐照曝光 網哭了：比當兵還慘

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出在高雄飯店的隔離餐，早餐為包子+紅茶。 圖／PTT
網友PO出在高雄飯店的隔離餐，早餐為包子+紅茶。 圖／PTT

新冠肺炎疫情仍持續延燒，隨著桃園醫院爆發院內感染，本土案例增加，各單位更加警備，根據指揮中心規定，自國外回來的國人要進行14天居家檢疫，有人則發了自己在高雄某飯店的隔離餐，菜色少又單調，要價2200元一天，讓人不忍說「比當兵還慘」。

為了強化防疫，指揮中心宣布自1月15日起，入境旅客除了依規定附登機前3日的檢驗報告外，也必須提供檢疫居所證明，選擇居家檢疫者必須1人1戶，若個人沒有單獨房間，須至防疫旅館進行居家檢疫，農曆春節將至，不少國人提早返台，導致防疫旅館一房難求。

有網友在PTT八卦上PO出了自己在高雄一家防疫旅館隔離的餐點照片，第一天的早上吃包子+紅茶、午餐則為一碗粥、晚餐則是一碗湯麵，價位則是一天2200元含三餐，他表示吃這樣下午很餓，還好附近的外送很方便，他也好奇大家的隔離餐都吃什麼。

網友PO出在高雄飯店的隔離餐，中餐為一碗粥。 圖／PTT
網友PO出在高雄飯店的隔離餐，中餐為一碗粥。 圖／PTT

網友PO出在高雄飯店的隔離餐，晚餐為一碗湯麵。 圖／PTT
網友PO出在高雄飯店的隔離餐，晚餐為一碗湯麵。 圖／PTT

此文一出也引起網友熱議，紛紛留言「我去雄中附近一天1000的，吧台點心都比這好」、「吃泡麵都比這個高級」、「真的餓死，看起來份量超少」、「吃這樣也太可憐了吧」、「我真的覺得比當兵跟監獄還差是不行的，他這一天伙食預算是60元？」。

也有人貼出自己在台北的防疫旅館吃的一餐照片，可見一個餐盒裡，除了有本來的排骨炒飯外，還有六顆湯包，三樣小菜，還有附上一碗酸辣湯、一盒水果跟一杯飲料，與原PO菜色大相徑庭。

有網友也PO出自己在台北隔離吃的餐點，看起來很豪華，甚至到了雙主菜的等級，有排骨炒飯外又有湯包，還有附上湯、水果、飲品。 圖／PTT
有網友也PO出自己在台北隔離吃的餐點，看起來很豪華，甚至到了雙主菜的等級，有排骨炒飯外又有湯包，還有附上湯、水果、飲品。 圖／PTT

網友在桃園的隔離餐，主餐鮭魚很肥厚。 圖／PTT
網友在桃園的隔離餐，主餐鮭魚很肥厚。 圖／PTT

居家隔離 新冠肺炎 COVID-19 高雄市

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