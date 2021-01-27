搬家一定要給小費？內行曝做「這件事」卡實在

搬家最辛苦的莫過於將傢俱及生活用品搬移到新房子，以至於多數人會請搬家公司幫忙。對此，便有一名女網友分享，不久前剛買了人生第一間房，也想請搬家公司幫忙，便藉此詢問「不想失禮，過年也到了，到底要多少小費才能不失禮呢？」

原PO在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》表示，經過一番努力終於買到喜歡的房子，但以前從沒搬過家，也不清楚搬家公司的行情價。對此，她也說明，預計要請搬家公司搬2車傢俱，其中不但衣櫃要拆組，且冰箱、洗衣機等大型傢俱都含在內，其餘的雜物則自已搬，因此想請教有經驗的網友「這些物品估計要花多少錢才合理？」

除此之外，因農曆新年將至，原PO想以感謝的心意想包紅包給搬家工人，但是卻不清楚應該包多少錢才好，便藉此詢問有經驗的網友「到底要多少小費才能不失禮呢？」此文一出，多數網友則說明通常不需要小費，僅需簡單準備一些飲料及便當即可，「以前我搬家沒有給小費，但該買的飲料、檳榔和菸一樣沒有少」、「飲料+便當也可以」、「我沒有給小費！我就幫他們叫豆花涼水和便當」。

但也有不少有經驗的網友分享自身經驗，紛紛表示「要慎選搬家公司，之前搬家價錢都講好了兩車8000元，結果東西都上車了才坐地起價，害我多花了8000元」、「我遇過直接開口討飲料的，ㄧ次就被我打槍了，重點是搬運過程讓傢俱家電有擦傷」、「搬家要找專業的不要找廣告上的，很多搬家蟑螂，報好價格後東西裝上車，要加價，若不加，會故意把新家牆壁刮花，要注意」。