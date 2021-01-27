1家6口「沒戴口罩」搭計程車 運將苦喊：還噴檳榔葉＋口水

部立桃園醫院群聚感染案例已累積15人確診，疫情指揮中心今（27）日表示，目前共匡列3482人的隔離人數。而日前有一位在桃園開計程車的司機透露，前幾天載到一家6口從KTV出來，不但全部都沒戴口罩就上車，行車途中還被坐在副駕的客人噴到口水及檳榔葉。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，這一家4大2小全都不戴口罩，一路上還一直講話聊天，後座的甚至有人咳嗽，還詢問他「窗戶可以開嗎？我怕疫情」，讓原PO心想「也知道疫情，不戴口罩上車？」

他更補充在行車途中，前座的乘客突然表示想在前面的便利超商停一下，而坐在後座的老婆則提醒「欸欸欸，口罩啊，進去要戴口罩，你不知道嗎？」此言論也讓原PO十分傻眼，心想「坐計程車就不用戴就對了」。

但令原PO最不滿的是，坐在副駕的乘客嘴裡咬著檳榔，還一直轉頭說話，沒想到「他口中檳榔的葉子，半個米粒大小，噴到我手背上」。直到抵達目的地送客人下車後，正想拿放在後座的酒精幫全車消毒，卻發現酒精竟然也被偷走了。

對此，不少網友詢問原PO怎麼不拒載不戴口罩的乘客，而他則無奈回應「公司說不行」、「都是為了生活」，讓不少網友心疼表示，「您好辛苦...疫情已經無奈，還遇到這種沒水準的」、「司機也是危險的行業，接觸無數的客人，辛苦了」。