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7歲妹喊「你在囉嗦什麼？」狂嗆家教師 過來人嘆：難救

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己家教的7歲妹妹才剛剛升小學一年級，但卻常常目中無人、回話沒大沒小。 示意圖／ingimage
一名網友分享，自己家教的7歲妹妹才剛剛升小學一年級，但卻常常目中無人、回話沒大沒小。 示意圖／ingimage

教育是一門大學問！日前一名網友分享，自己家教的7歲妹妹才剛剛升小學一年級，但卻常常目中無人、回話沒大沒小，有時候甚至會脫口而出「你在囉嗦什麼？」的脫序行為，讓他懷疑是否是自己的教育方式出了問題。

原PO在PTT的閒聊板上發文說明，前幾天去補習班接妹妹下課，她一上車就說聞到章魚燒味道，後來發現是洋芋片飄出的香味，便直言道「喔是洋芋片的味道讓我以為是章魚燒啦，我知道沒有章魚燒，你在囉嗦什麼？」事發當下讓原PO既傻眼又生氣，心想自己比她大20歲還要被這樣嗆，讓他感覺孩子完全沒有在尊重長輩。

此外，有時連教她寫作業的時也常遭妹妹碎念「這個老師有教啊，你是不是不會」、「你念錯了！老師才不是這樣念」，並強調，只要糾正她她會不爽，不糾正她又說「你的老師沒有教嗎？」妹妹如此脫序的行為及目中無人的態度，讓他想藉此詢問網友「是否自己太好欺負，才沒有威嚴教小孩？」

此文一出，不少網友紛紛建議原PO要建立起長輩的形象，「跟小孩子相處要明訂規則，建立賞罰」、「小孩頂嘴是試探大人底線，你表現得太軟弱會讓小孩不想倚賴」、「認真回，你的語氣太平淡所以她不怕你，她下次再亂講話，你就要硬起來跟她講『誰教妳這樣跟我講話的？』然後要兇一點。」

但也有留言指出，問題的根源應是妹妹的家長，「通常會這樣，一定是父母雙方有一個是這樣說話的」、「爸媽平常在家大概也這副樣子，小孩有樣學樣啊」、「同學影響不大，都是學家人的說話方式，很難救。」

補習 PTT

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