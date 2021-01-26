全身麻醉是什麼感覺？過來人曝「3秒失去意識」來不及緊張

醫生開刀前會根據手術部位需求，來判斷是否需要全身麻醉，就有網友透露，最近要做全身麻醉的手術，想知道過程中有什麼需要注意，貼文釣出過來人回應「真的是數完123就睡著了」。

原PO在PTT發文表示，「小時候照胃鏡都選最基本的局部麻醉喉嚨，醫生事後還會說妹妹好棒，加上只有看過家人全身麻醉，現在輪到自己要全身麻醉，心情緊張又忐忑，想問有人全麻過嗎？」

貼文曝光後，網友指出全身麻醉看似可怕，但也不必太過緊張，因為不到幾秒就會睡著，「不用怕，全麻可能是你這輩子睡得最深的一覺」、「完全不用緊張，針打下去就會在不知不覺間睡著，醒來還會疑惑這樣就開完了耶」、「就五秒失去意識」、「根本來不及緊張就斷片了」、「全麻過，醒來覺得很神奇，很像時間被偷走了」、「全麻3秒睡著蠻神奇的」。

也有人分享全身麻醉後出現的副作用，「全麻醒來很口渴」、「醒來退麻醉才痛苦，身體真的很不舒服」、「醒來很像重感冒喉嚨很不舒服」、「醒來頭會暈眩嘔吐，超不舒服」、「醒來冷到狂發抖，護士還拿毯子跟暖燈來照」。