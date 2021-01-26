房務怨退房「床單濕一片、滿地垃圾」 過來人曝：超怕小黃瓜

現在流行什麼，除了旅遊、露營，就是找間旅館開趴，但是開完趴後，會幫忙整理乾淨嗎？有一網友在「爆怨公社」po文抱怨一些房客都不能有點同理心嗎，「一堆垃圾丟地上，垃圾桶卻空空的，還有床上濕一片，是潮X嗎」，怎知釣出同業回應說「還有看過整條黃瓜的」。

原po表示自己是一個旅館櫃檯接待人員，並在文中大嘆，現在要過年年獸都跑出來了嗎，旅館住宿客人離開後，房間內一堆垃圾丟地上，垃圾桶卻空空的，原po實在不懂明明有垃圾桶，為什麼醬包要丟地上，更恐怖的是床上明顯濕一片，不平的說「是潮吹嗎，還是讓女生喝尿漏接」。原po苦嘆說，打掃的人很辛苦，難道住宿客人都不能有點同理心嗎？

網友們在看完po文後紛紛留言回應「很髒」、「好噁，真的好噁心」，也有網友表示「汽車旅館的也是，超多神經病」、「是嗑藥了嗎？怎麼這麼沒有公德心」、「有廁所不上，非要上在床上」，更多網友建議「認真覺得以後這種沒水準的房客要公布名字，然後求償」。

有同業網友留言回應「這就是為什麼旅館都要收押金」、「毒趴的更誇張，K味整間都是，垃圾都是菸絲滿地」、「看過小黃瓜丟在床上的景象」、「這有吃藥吧，照片沒看到酒類的瓶子，會這樣只有兩種情況一種喝酒一種就是吃藥」。