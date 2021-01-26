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大家通勤比較喜歡坐捷運還是公車？ 網回：情況決定想法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名近日換上班地點的網友，上網詢問大家通勤較喜歡搭公車還是捷運，引發討論。示意圖／聯合報系資料照片
一名近日換上班地點的網友，上網詢問大家通勤較喜歡搭公車還是捷運，引發討論。示意圖／聯合報系資料照片

隨著時代的進步，各國的公共交通運輸也日益發達，大台北地區即便沒有車，捷運公車都十分方便。就有一名網友以標題「大家比較喜歡搭公車還是捷運」發文，詢問大家在通勤時較傾向搭捷運還是公車，此文一出，許多網友紛紛留言分析和提供經驗。

一名網友日前在社群論壇PTT女孩板上發文表示，「最近要換到新的辦公室工作，看了一下通勤路線圖，捷運得要到忠孝復興轉車，公車只要一班就可以到，只是怕上班時間會塞車」，在無法抉擇的情況下，原PO希望有網友能提供意見，到底是捷運還是公車在尖峰時刻較方便？

網友們想法不盡相同，部分網友表示無法抉擇，必須看哪個較快到達目的地，「看哪個方便」、「有什麼好選的，當然選快的」。

許多網友認為公車較方便，「捷運密閉紛爭多，且兵家必爭，動輒得咎，公車好很多」、「我選公車，因為我討厭轉車，尤其是忠孝復興」、「如果是公車專用道也堵不到哪去」、「可以直達就會選公車」、「一班就到我就會選公車」、「一班到的話是可以選公車，捷運復興站出口太多超麻煩」。

除此之外，部分網友則是認為捷運既快速又不用考慮車況，時間能較好掌握，「選捷運，但如果要轉車可能改搭公車」、「我選捷運，比較不會有塞車問題」、「喜歡捷運，有些公車司機開很快又很急，會很暈」、「捷運還是舒服一點」、「捷運，怕公車會塞車」、「一般捷運轉車還好」。

捷運 公車 PTT

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