餐廳貼豬肉標章卻對「兒童不友善」 網笑爆：這麼討厭小孩？

許多餐廳店家會在門口貼上「台灣豬」標章以向客人說明食材來源，不過日前卻有一位網友發現某間餐廳老闆貼上台灣豬標章後卻引來討論，直指老闆「標示不實」，更被發現是「兒童不友善」餐廳，文章曝光後引起網友熱議，但網友們見狀後反而更想朝聖了。

一名網友24日在臉書社團「爆系知識家」發文，表示自己無意間看到一張在網上流傳的餐廳門口截圖，只見餐廳老闆在店門口貼上台灣豬標章貼紙，下方又貼著「本店使用佩佩豬」的紙條，讓原拍攝者笑虧這是一家「兒童不友善餐廳」。而原PO貼出照片表示想朝聖該店，並好奇詢問「有人知道這家寫著使用佩佩豬的店家在哪嗎？」

貼文曝光後引起網友關注討論，有人就留言表示，「哈哈，兒童止步新招」、「小孩在門口就哭了，不會進去」、「我一定會在外面指著牌子說，等下老闆會殺死佩佩豬，然後煮給我們吃喔」、「看來老闆真的很不喜歡小孩哦」。

也有網友歪樓笑指《粉紅豬小妹》是來自英國的動畫卡通，因此店家標榜使用台灣豬是不實標示，「可是…佩佩豬是英國吧？」、「佩佩豬是英國的」、「佩佩豬是英國豬，這家店標示不實」。