新竹男詭停機車在分隔島「站著不動」 路過駕駛親睹暖舉洋蔥爆棚

「好人騎士一生平安！」新竹爆料公社近日有二張照片引發在地人不少廣大迴響，照片為一名頭戴全罩式安全帽的機車騎士在中午時分，剛好將車子停在馬路安全島的迴轉處，但因為這樣的停車地點不太尋常，所以引發其他過路駕駛人的注意。

事件發生在24日下午13點39分，一名女駕駛開車經過湖口大愛一街附近，看見男騎士把車子停在安全島旁，原本以為對方大概身體不舒服在休息，沒想到他直接伸手把草叢內過世的貓咪抱起來裝進紙箱，該名騎士的暖舉也讓po文的女網友感動表示，「小小的生命因為你的愛心而感動，謝謝你」。

有網友在貼文底下留言好奇問說，「怎麼會知道草叢裡有貓，而且又確定過世呢？」其他人則猜測回答，覺得該名騎士應該是路過再回來，不然一般人騎車很少會隨身攜帶紙箱。

後來男騎士在貼文底下留言，表明自己是超商員工，由於店長告訴他交流道附近有小貓屍體，但店長不敢抓，討論後由男騎士把小貓屍體載回來，並通知環保隊來處理。

至於為何會站在現場一段時間，男騎士解釋，他是一名基督徒，當時是在幫小貓禱告，「我知道神會讓牠快快樂樂的」，但站在那邊也是危險，畢竟在交流道口，自己下次也會注意安全。

不少網友也感動留言，「好心有好報」、「善良的人」、「好溫暖的貼文」、「舉手做功德，辛苦了」、「湖口善心人還是很多」、「希望天公伯有看到他的愛心。」