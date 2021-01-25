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「再哭叔叔就抓走你！」男無辜遭點名扮黑臉 出聲怒嗆嚇哭媽

聯合新聞網 / 綜合報導
許多家長遇到孩子在公共場所哭鬧時，會故意利用身邊的路人「扮黑臉」恐嚇小孩。 示意圖／imgimage
許多家長遇到孩子在公共場所哭鬧時，會故意利用身邊的路人「扮黑臉」恐嚇小孩。 示意圖／imgimage

許多家長遇到孩子在公共場所哭鬧時，會故意利用身邊的路人「扮黑臉」恐嚇小孩。一名男子在搭高鐵時，就突然被一位媽媽用手指著對小孩說「你再繼續哭，這位叔叔要把你抓走！」起初這名男子先是覺得錯愕，隨後神回的嗆爆家長，讓網友大讚「剛好而已」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文分享，今天在月台等高鐵時，發現後面站著一對母子，但年幼的小孩卻正在大聲的哭鬧。沒想到，下一秒卻遭這位媽媽指稱「你再繼續哭這位叔叔要把你抓走！」原PO也補充，當天因受公事影響，心情並不好，便馬上回嗆「X，乾我屁事！」

對此，該位媽媽頓時變臉，甚至還差點哭了。事後，原PO也檢討自己「是不是太兇了？」此文一出，不少網友都支持他的做法，網友紛紛表示，「很多媽媽真的很喜歡這樣嚇小孩」、「幹得好！奇怪自己教不動孩子是關路人屁事喔」、「最討厭這種自己不會管教就拖別人下水的」、「不會啊！做得很好、的確不關你的事啊！管小孩為什麼要鬼扯旁邊的人」、「這種父母很討厭，自己教不好還牽拖別人」。

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