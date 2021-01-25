別人問為何不結婚該怎麼回應？ 網笑回：不想害人

隨著台灣結婚年齡不斷升高，越來越多人到了適婚年紀卻還遲遲未婚，不免會遭到身邊親友關切，這時該如何應對進退也是一大學問。近日一名網友在網路上發文詢問如果還沒結婚的人，被問為什麼不結婚，該如何回應較得體，引發熱議。

一名網友在PTT女孩板上以標題「沒結婚的人怎麼回答最簡短得體？」發文透露，「沒結婚的人，別人問為什麼還不結婚到底怎麼回答最得體？不想爭辯單身好，還是結婚好，也不要讓人覺得，好像自己在強辯，單身很自由，像在自我安慰的感覺，到底怎麼回答最簡短，最得體」。

此文一出，許多網友在下方風趣留言，「沒人要啊」、「工作忙，生活忙，沒空 」、「干你Ｘ事，然後給個禮貌的白眼」、「我就爛」、「我喜歡法定結婚年齡以下的」、「我不想害別人」、「因為我上輩子沒欠債」、「就說你非單身但對方是特務不便公開」、「幹嘛想不開進墳墓呢」、「結婚不流行了」、「帥到分手」、「請給我一個結婚的理由」、「我太優秀，還沒出現能匹配我的人」、「主管問就答覺得公司給的薪水太低所以不結婚」、「說對象太多不知道選那個」。

除此之外，也有部分網友給較得體建議，「謝謝關心，有好消息再跟你分享」、「不想為結婚而結婚啊」、「結婚還要無時無刻考慮到別人，一個人比較自在」、「沒碰到合適的啊」、「就不婚主義啊，結婚不在我未來的選項」、「隨緣，遇到合適的人很好，沒有也很好」、「沒從任何人身上看到結婚的好處，或是一定要結婚的理由」、「如果是主管問的，就回還在規劃就好了」、「先賺夠錢才有辦法談感情」、「我都回答，我不喜歡小孩，所以沒有結婚的必要性」、「沒遇到想結的對象」。