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疑不滿提幾十瓶飲料爬5樓 外送員朝袋內偷吐口水被抓包

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖，非當事人。記者游明煌／攝影
外送員示意圖，非當事人。記者游明煌／攝影

外送員和消費者的糾紛不斷，日前一個民眾在家叫了數十瓶飲料，外送員疑似因不滿太重又要爬上5樓，竟在塑膠袋內吐口水洩忿，這一幕剛好被下單的客人看到，氣得跟外送平台客訴。

一名在中壢的網友在爆廢公社抱怨，凌晨三點多用foodpanda超市服務叫飲料外送，他點的飲料數量相當大，包括幾十瓶寶特瓶和鋁箔包的茶類。他強調沒有堅持要外送員送上五樓，他自己也可以下樓取。

民眾叫了大量飲料，外送員疑似不滿吐口水報復。圖取自爆料公社
民眾叫了大量飲料，外送員疑似不滿吐口水報復。圖取自爆料公社

原PO表示，他從app地圖看到外送員快到了，就打開窗戶往樓下看，赫然看到外送員提起袋子朝裡面吐了兩口口水，接著才走上來。他非常生氣，但沒有當場給對方難堪，轉而向熊貓客服投訴。

網友表示：「你的清單看起來好重還要爬五樓，難怪他肚爛」、「外送就是他的工作，這樣遷怒太糟了」、「得罪外送員就跟得罪餐廳服務生一樣可怕」、「還好你訂的是鋁箔包」、「不爽不要接」、「各行各業總會一些老鼠屎」。

外送員素質參差不齊，去年一名外送員被投訴，在搭電梯時竟拿出一杯飲料偷喝，等於是害客人喝到他的口水，全程皆被監視器錄下。業者事後表示，已聯絡當事外送員，指其嚴重違反服務條款，並解除合作關係。

外送員 foodpanda

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