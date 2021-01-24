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長知識了！高鐵座椅「這2根」有何用？ 網揭「真實用途」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇發問，高鐵椅背的上方有個球型握把，究竟有什麼用途？圖／翻攝自爆系知識家
一名網友好奇發問，高鐵椅背的上方有個球型握把，究竟有什麼用途？圖／翻攝自爆系知識家

高鐵通車後，大大縮短了南北往來的時間，「一日生活圈」宣告成形。不過近日一名網友發現，高鐵椅背的上方有個球型握把，究竟有什麼用途？因此好奇發文求解，掀起網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆系知識家」PO出一張高鐵車廂照，只見高鐵座椅的兩側上方都有個球型握把，讓原PO不禁疑惑「有在猜測是不是扶手，可是靠窗椅子也有，有人知道這兩根在幹嘛的嗎？」

問題曝光後，立刻引來網友熱烈討論，紛紛留言「我都用它掛東西餒」、「不是用來掛東西的嗎」、「不是掛大衣跟包包用嗎」、「吊東西的吧」、「方便給人起身可以握著的」。

對此，有內行網友解答，「給站立的乘客當扶手用的，然後椅子可以旋轉，所以兩側都有」、「椅子可以轉向，所以兩邊都有」、「高鐵列車到終點站時，清潔人員清潔完車廂後，轉換座位面向的把手」、「方便清潔人員整理車廂時，椅子轉180度，南下變北上，轉椅子用的」。

還有一名曾在高鐵擔任車廂清潔人員的網友透露，「有人說是轉向用的，但實際上座椅轉向要手腳並用，腳先踩下面一個踏板，手再扶著用力推，光推那一個突出的是不會動的」。

高鐵 車廂

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