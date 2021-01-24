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是多餓？尾牙菜剛上「同事直接打包」 網轟誇張：遇過更扯的

聯合新聞網 / 綜合報導
尾牙示意圖。 圖片來源／ingimage
尾牙示意圖。 圖片來源／ingimage

尾牙或婚宴時，有些人為了不浪費，會將剩菜打包，不過如果是餐點才剛上就想包走，這樣的行為就會讓其他人感到無言。有名女網友分享最近遇到的狀況，表示跟一對同事夫妻吃尾牙時，他們從第二菜就開始打包，她直呼這對夫妻到底「是餓多久？」也引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她去吃公司尾牙，服務生才剛把第三道菜「蒸魚」放桌上，這對夫妻的老公就說「把這個包起來」，讓同桌其他人瞬間啞口無言，而妻子可能因為看大家面露尷尬，才趕緊回應「這道不要包了」。

不只如此，原PO後來聽其他同事抱怨才知道，原來這對夫妻從第二道菜「羹湯」就開始打包了。這也讓她傻眼直呼去年尾牙時他們至少還會等大家筷子停下來再動作，「今年是有多餓？」、「就不能等大家不吃了再打包嗎？」原PO還說下次絕對不會再跟他們同桌。

對此，底下網友也覺得很誇張，「真貪心」、「我是在喝喜酒遇到過，是一位阿嬤級的，菜端上桌，塑膠袋就準備好了」、「曾經遇過一次，所以我每道都要挖一下」、「我碰過吃喜酒的，狀況也是這樣，我是直接開罵，罵到他們不敢包」；還有網友分享更扯的經驗，「我也遇過這種的，生魚片一上桌，竟然說『大家別吃，我要包回家煮湯』」。

女網友抱怨全文。 圖擷自「爆怨公社」
女網友抱怨全文。 圖擷自「爆怨公社」

尾牙 夫妻 爆怨公社

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