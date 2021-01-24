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童上課看手機遭沒收淚崩 一問才知想媽媽：她在桃園不能回家

聯合新聞網 / 綜合報導
一名幼稚園孩童因為思念人在桃園的媽媽，所以在上課時使用手機，而老師因為不知情將手機沒收，孩子為此放聲大哭。 示意圖。圖片來源／ingimage
一名幼稚園孩童因為思念人在桃園的媽媽，所以在上課時使用手機，而老師因為不知情將手機沒收，孩子為此放聲大哭。 示意圖。圖片來源／ingimage

衛福部桃園醫院爆發群聚事件，導致新冠肺炎疫情逐漸緊張。然而，近日有名幼稚園女教師在網上發文，指出班上一名孩子上課一直看手機，後來才發現，原來對方是因為思念在桃園工作、無法回家的媽媽才會這樣。文章一出，也讓不少網友直呼「有洋蔥」！

原PO在匿名粉專「靠北幼稚園」發文指出，前幾天班上一名學生在課堂上拿出手機，於是被自己沒收，想不到對方開始放聲大哭，「手機！我要我的手機！」而原PO也沒有要還的意思。

後來等小朋友比較冷靜一點後，原PO問對方，「可以跟老師說為什麼要拿手機出來嗎？」學生則回應，「爸爸說，想看媽媽的時候，可以看」，聽到此話的原PO有點詫異，「媽媽？媽媽沒有在家裡嗎？」而小朋友則說，「爸爸說，媽媽還不能回來」。

後來老師也決定打電話給家長了解家裡狀況，小朋友的爸爸才說，「因為他媽媽被調去桃園，現在新聞天天在報，所以也不知道什麼時候會回來」，爸爸同時也為小朋友上課拿出手機的舉動致歉。隔天，小朋友來上課時也沒再帶手機，而是以全家福的照片代替，他朝著老師跑去，「老師，妳看我爸爸給我這個」、「我以後不帶手機了」，而老師也欣慰的說，「真是太好了」。

原PO指出，不管是家長、孩子還是在桃園的護理師們，真的都辛苦了，希望疫情能夠順利平息，媽媽也能夠快點回到孩子的身邊。

貼文一出，底下網友紛紛表示，「我看完當下眼眶都紅了」、「謝謝偉大的醫護人員，我桃園人我驕傲」、「捨不得小孩啊！醫護人員加油」、「謝謝醫護人員，也謝謝老師」、「這洋蔥好大顆！」、「捨不得小孩，但老師跟爸爸都很棒」。

醫護人員 新冠肺炎 疫情 護理師

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