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他買這款保護殼被說像骨灰罈 照片曝光網笑瘋：用舍利子聽音樂
保護殼的樣式百百種，好不好看都是非常主觀的，不過有一名網友的耳機保護殼，卻被朋友笑說像是「可攜帶式的骨灰罈」，貼文一出，網友全笑瘋表示，「你用他的兩個舍利子在聽音樂嗎？」
原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，朋友最近買了一個耳機保護殼，不過款式讓他覺得怎麼看都覺得像是骨灰罈款，於是原PO突發奇想，在耳機殼上貼了碑文，「幫他客製化做了一個專屬可攜帶式的骨灰罈，大家覺得像嗎？」
貼文一出網友全笑瘋，「你用他的兩個舍利子在聽音樂嗎？」、「本來覺得買這個很有質感，瞬間被你毀了」、「想念的時候打開還可以聽到亡者的聲音，這個不錯」、「耳機還蠻像大腿骨頭」、「好壞，上香...」、「好朋友就是貼心」。
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