售價直逼店面！政府為何不強制攤販開發票？網友：其實可檢舉

在台灣只要於店家消費，通常就會拿到店家開立的發票，但有些小店則「免開發票」，例如供應大眾消費的豆漿店、冰果店、麵食館、自助餐等，部分大眾飲食業者，可不受銷售額達20萬元須使用統一發票的限制，得免用統一發票。不過，今（23）日卻有網友在PTT中PO文表示，他發現現在的夜市或路邊攤販所販賣的價格都已經跟店面沒什麼兩樣，但他不明白為何政府還不強制要求開發票，於是就好奇詢問廣大網友「為何不對攤販徵稅要求發票？」

原PO在文中提到，不管是夜市還是路邊攤，很多攤販的價格都快接近店舖，有的價格還更高，但到現在政府卻沒有要求這些攤販開立發票，他認為若政府強制攤販開發票，或許就可以普及刷悠遊卡或是手機支付，也可以遏止有錢的攤販去申請低收戶，這樣一來政府的稅收又可以增加，撥更多錢來管理這些攤販。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並紛紛留言回應，「我覺得只要有買賣的都要開才公平」、「應該要收的，當年友人一中街賣炸熱狗月營業額30萬，不用請記帳上，營所稅20%也省下」、「地下經濟得罪不起」、「好像真的有些攤販的價格滿高的」、「同意，本來就應該要全面納管，最好強制電子支付方便管理」、「菜市場的有些也是賺很大，然後也不用繳」、「同意，商業圈店面都乖乖繳稅，攤販默默賺 都不用繳」。

但也有部分網友指出，「大部分的攤販沒賺什麼，能賺得很多都變成店面了」、「餐飲業不在20萬發票範圍，有特別認定，但你可檢舉」、「賺大錢的攤販有國稅局在查，不用你擔心」、「其實合法的攤商都有繳營業稅，只是多少問題，而且其實可以檢舉」。