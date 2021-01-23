神回顧／網路力量無限大！2020年度「鄉民的正義」Top 10

別做虧心事！網路每鍵有鄉民

正所謂「凡走過必留下痕跡」，過去舉頭三尺有神明，現在網路每一鍵都有鄉民！

儘管網路匿名文化至今仍存在一些難解爭議，但我們不可否認，鍵盤力量無遠弗屆，當柯南網友團結一氣，只要一點點蛛絲馬跡，許多藏在細節的小惡魔就無所遁形，還原真相往往神展開！

網路世界24小時人來人往，無所不在的鄉民只要有心，能藉由影音圖文即刻送暖、集氣陪伴，甚至能與時間賽跑、與死神拔河，搶救生命！這正是鄉民正義存在最非凡的意義！有鑑於此，DailyView網路溫度計特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，帶你來看看2020一整年度「鄉民正義」十大經典體現！

image source：pixabay



10. 北藝大面試作品爆抄襲JOJO

來源：巴哈姆特

2020年4月，北藝大動畫學系錄取名單出爐，其中一名正取生遭鄉民抓包，直指其作品集封面圖疑抄襲日本漫畫家荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》，並挖出該同學於巴哈姆特的日誌，內容提到「我不論日式、美式或JOJO的都很喜歡，所以都有練。」

消息一出，網路一片譁然，噗浪網站上更有人以「北藝動畫今年有位正取生作品集是抄襲JOJO耶」標題發文，引來不少網友抨擊，直呼「大剌剌的放封面真的很不ok」、「目錄居然也是抄的」。

對此，校方在得知消息後隨即表示內部處理中，若各界有異議，可透過招生簡章獲取申訴管道。

image source:moPPT鄉公所

9. 在台中國留學生群組仇台言論流出

來源：巴哈姆特

2020年4月，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，率領團隊防堵新冠肺炎成效備受肯定，人氣水漲船高。未料疫情嚴峻之際，巴哈姆特和Dcard上有網友將某微信群組對話截圖PO出，內容包含「刀架陳時中脖子上」、「真想把他按到地上磨擦」等偏激言論，鄉民罵聲連連，直呼肉搜這些在台留學的陸生。

對此，刑事局偵查第九大隊經調查後發現，張貼該圖的男子疑是轉載文章，並非原創，更不認識群組內任何人，所以面對檢舉陸生言論公親變事主也是百般無奈，並二度PO文澄清。另一方面警方證實，發文位址來自境外，但境內至少有3、4人轉發，因此將繼續鎖定出言恐嚇的對象，陸續約談到案說明。

image source:巴哈姆特

8. 起底焦糖哥哥好友「麵攤大叔」

來源：PPT

2020年7月，前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行以「中山大學社會所研究生」身分，譴責高雄市議員李眉蓁論文抄襲風波，反遭各界質疑他高中畢業學歷還不是憑「焦糖條款」特權，才成為中山大學社會研究生，此舉根本「龜笑鱉無尾」。

對此，焦糖哥哥好友「麵攤大叔」因PO文護航，遭多名網友起底真實身分，連帶交友圈也被挖出，最後在輿論壓力下求助身心科醫生，令焦糖哥哥十分不忍，罕見在私人臉書開轟「低能兒」，顛覆過往形象，此舉爾後再度被PTT網友翻出，掀起一波熱議，爭議雪球越滾越大。





image source: PTT

7. 網紅罔腰大鬧民宿

2020年11月，綠島某民宿業者先後於臉書社團「就是愛綠島」、「爆料公社」PO文爆料，指控網紅「罔腰」及友人破壞屋內，弄得一塌糊塗，發文批評「這麼爛的民宿被拆了也剛好」，引發網友強烈不滿，揚言出征肉搜。

罔腰發文澄清「喝完酒有將民宿整理好」，更放話「不會道歉」，再度惹得鄉民一面倒開轟，即使其前男友兼工作夥伴出面幫忙道歉、善後，罔腰更悄悄將抱怨民宿和解釋的文章刪除，毀損民宿事件風波仍持續延燒。

image source:FB／就是愛綠島

6. 屁孩在家樂福灑尿

來源：Dcard

2020年12月，Dcard網友出面爆料，高雄有2名身穿白色帽T的男性青年，不僅公然在家樂福貨架前便溺，導致14包泡麵汙損，地面留下一灘黃色尿液，還當場抽起菸來，過程中還充斥嘻笑聲，氣得員工發現後馬上報警處理。

儘管，網路上事後疑出現當事人的「道歉文」，但仍無法確認是否為本人所發。

消息一出，網友撻伐聲不斷，警方也根據監視器循線追查，逮捕2名涉案人，並將全案依刑法毀損罪、社維法偵辦，希望能遏止歪風，捍衛顧客和員工權益。

image source:Dcard

5. 肉搜高雄失蹤少女被藏夾層案件

來源：爆料公社

2020年9月，高雄一名母親因14歲女兒見網友下落不明，擔心遭遇不測，進而於網路PO出協尋貼文，引發各界關注。所幸失蹤少女最後在親友、北中南約200名警力，以及各路鄉民大神通力合作追查下，終於在新竹某民房4樓的密室夾層中平安找到人。

值得一提的是，期虧PTT鄉民展現柯南精神，根據少女母親提供的對話紀錄裡，一支0955開頭的手機號碼，發現機主王姓男子曾於新竹發布租屋資訊，讓警方能循線搜查。爾後網友還二度利用該手機號碼，於WeChat找到另一名有性侵前科的羅性男子，幫助警方進一步了解王男租屋處屋主為羅男太太，加快破案速度。





image source: 爆料公社網頁版

4. 屏東水產行嗆重機不讓路

來源：爆料公社

2020年9月，爆料公社一名重機騎士網友PO出全身傷照控訴，稱自己遭水產行貨車超車擦撞，導致摔車、多處擦傷。

隨後逼車影片也於網路瘋傳，「爆料公社」粉專跟進發文譴責，但水產行駕駛非但無悔意，還於臉書回嗆「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引發鄉民群起撻伐，號召數名重機車友「買水產」聚集該水產行外，以爭取重機路權，為受傷騎士討公道。

為免事情越鬧越大，水產行終發文致歉，警方亦根據行車記錄器影像，針對該貨車駕駛「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為開罰。

image source:爆料公社網頁版

3. 福灣巧克力董事長涉性騷擾

來源：Dcard

2020年11月，台灣本土「福灣巧克力」因為與多家知名品牌推出聯名商品爆出爭議，原因是一名Dcard網友PO文，回顧福灣莊園前董座5年前曾涉的性騷擾案件，直指他強捏飯店女實習生腰、臀遭判刑，兒子卻還出言不遜護航，開嗆「被品性惡劣的問題學生婊」，因此號召拒買，並將該巧克力改稱「性騷擾巧克力」。

該文一出，隨即引發鄉民迴響，受害女學生也留言感謝原PO發聲，稱自己仍心有餘悸。事件發酵後，福灣巧克力雖然發表聲明，稱當庭已向被害者道歉，這些年時刻反省，但仍有眼尖網友根據經濟部資料，發現公司負責人仍是原來董事長名，揚言不再買單。

image source:司法院

2. 學甲爐渣案揭密懶人包

來源：PTT

2020年8月，台南市學甲區5年前爆出的農地非法掩埋爐渣案再度引發關注，有網友將相關資料整理轉貼，引爆鄉民討論。由於當時產出上萬斤爐渣米險些流入市面，涉案的「明祥馨」公司負責人郭再欽遭嘉義檢調送辦後，卻以起訴不處分，因此連年抗議不斷。

對此，台南市政府智慧城市辦公室前執行秘書江明宗，特別於臉書整理「學甲爐渣事件」懶人包，以時間軸、谷歌地圖方式點出重大事件和地理位置，並提出許多爭議點。

儘管，江明宗表示至今仍無法掌握64萬噸爐渣全部流向，但確實引發PTT鄉民重新關注，不定期發文監督，進而讓環保局在監督下，提出更多消弭未爆彈的執行方式。

image source:Google Map_學甲爐渣事件地圖

1. 確診紐籍機師爆有妻小、兇醫護

來源：PTT

2020年12月，台灣連續253天零確診紀錄的「本土防線」遭一名紐西蘭籍的機師中止。有PTT鄉民隨即PO出對話截圖，直指該機師在日本有妻小，在台期間曾與廣達集團某位女員工有接觸，恐導致對方染疫，擴大防疫破口。

鄉民爆料，該機師接受疫調時，對護理人員態度惡劣，不願說明足跡，全靠警方調閱監視器畫面才查出接觸史，得知該廣達女員工到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地，令全台民眾陷入疫情危機之中。

身為航空業第一線人員，如此沒有警覺心，自然引發網友關注抨擊。對此長榮航空強調，會全面配合中央疫調，進行全面消毒，最後對該機師做出免職處分。

image source:PTT網頁版

★ 網路溫度計 提醒您 ★

上述不良行為，請勿模仿！

吸菸害人害己，恐導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸，易導致胎兒早產及體重不足，戒菸可減少健康危害

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，時間共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『 網友／鄉民 爆料時事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」