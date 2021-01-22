家長請全班喝飲料 老師竟給特定學生半杯or沒收：因為表現差

一名小學生家長在網上抱怨，孩子全班代表學校外出比賽，其中有大方的媽媽為了鼓勵他們，請了全班飲料，不過後來發現，班導師居然沒有讓所有小朋友都拿到應有的獎勵，反而以「表現不好」為由，只給特定學生「半杯」，有些人甚至根本沒得喝。消息一出也讓網友痛批這名教師太誇張。

臉書社團「小一聯盟」近日一篇貼文引發網友熱議。有小學生家長指控孩子的班導師，沒讓所有小朋友拿到其他家長「請全班」的飲料，還以「XX同學表現不好」為由，只給半杯，有些孩子甚至直接「沒得喝」。而多的飲料則被該老師拿去做人情，拿去請其他老師喝。

原PO表示，聽自家孩子描述，該名導師已經不是第一次有類似的行為，之前有小朋友曾因為表現好，本來應該拿到獎勵，也被這名老師「沒收」。心疼孩子們之餘，原PO也痛批老師，「小孩都有新的進步，為何要這樣抹殺他們？」

而這篇貼文也在PTT上發酵，網友們紛紛痛批老師行徑，「太誇張了」、「老師不怕被告喔？」、「拿別人請的飲料做公關？」、「神扯，又不是你請的，說不給就不給？」、「帶頭示範錯誤行為」。