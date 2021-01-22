雞生病了？好市多搬出「雞蛋限購令」 內行人曝原因：正常啦

雞發生什麼事了？日前有一名女網友到好市多消費，卻發現商場內公告「一卡限購10顆雞蛋」，讓她不禁好奇「最近雞還好嗎？」貼文曝光後引來不少網友回應，其中有內行人解釋，「天氣冷，雞就不下蛋，加上商家忙於儲備過年用量，所以年前都會大缺貨」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前到好市多購物時，竟發現好市多限制每名會員購買10顆雞蛋，讓她相當不解「有人知道最近雞還好嗎？」

貼文曝光後，引來許多內行網友留言回應，「太冷雞沒有下蛋」、「天氣冷不下蛋，不是每年都會固定來幾次嗎？」、「天冷，雞容易死亡，再加上快過年了，各商家準備儲備過年期間的用量，年前都會大缺貨」。

雞蛋限購令一出，讓許多網友著急怕買不到蛋，部分分店雖然也是每名會員限購一盒，但是販售每盒30顆的大份量裝雞蛋，有網友就建議到其他分店或是到其他連鎖零售通路購買。