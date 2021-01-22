她不滿存摺被行員偷看還推銷 網友緩頰：這是沒辦法的事

一名女網友日前到銀行辦事情順便複印存摺資料，期間行員告知有看了一下存摺內容，並且還推銷自家銀行放款利率，此舉讓這名網友非常不滿，認為有被侵犯隱私的感覺，將過程PO在網路上，想問問其他人的意見，不過有人跳出來幫行員緩頰，認為這是他們的工作，不得不做。

原PO在PTT表示日前到某銀行申請資料，順便讓行員複印另一家銀行的存摺資料，不過行員事後先致歉，並表示有看了一下存摺內容，還向她推薦自家銀行的放款利率，說他們家的利率更好，而且還另推其他投資標的，但這舉動讓原PO很不高興。

她抱怨「他們可以這樣推銷嗎？自己默默看到，不打擾客戶應該是沒差，我之前沒貸款過，所以不清楚這是正常的嗎？」原PO說原本想要客訴這名行員，但又覺得好像有點小題大作，她將過程PO上網尋求鄉民們的意見，「請問有人有遇過類似的情況嗎？」

許多有過相同經驗的人紛紛附和表示「我以為這樣是正常的耶，遇過的銀行都很常推銷」、「有啊，還請理專出來說明產品」、「有，上次郵局行員看了存摺內容跟我推銷儲蓄，我有點不爽」、「給人經手真的難免，這人算不錯了還有先道歉，有的根本不覺得不好意思，直接就開始推銷」、「有遇過，瞇一眼本子然後推銷你的錢可以怎樣怎樣，感覺很差」。

不過也有網友幫行員說話，「會喔，看到你錢都放活存就會跟你推銷基金保險商品，看你多看了兩眼信用卡DM馬上跟你推銷信用卡，沒辦法那是櫃員的工作，有開口就有成交機會，敏感度要拉到最高」、「櫃員份內工作，長官在看、監視器在拍，你遇到聽完拒絕就好」、「據曾任櫃台的女同學說，櫃台也有業績壓力，只是沒業務那麼高」。