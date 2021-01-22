快訊

直播／桃園疫調人員發燒採陰、丹麥技師確診 陳時中記者會說明

雪上加霜！高雄空品灰濛濛 林園亞聚又竄「黑煙雲」挨罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女搭捷運不戴口罩 他好奇關注反遭誣陷偷摸屁股

聯合新聞網 / 綜合報導
受到新冠肺炎影響，政府規定搭乘大眾交通運輸時必須全程戴上口罩。 圖／聯合報系資料照
受到新冠肺炎影響，政府規定搭乘大眾交通運輸時必須全程戴上口罩。 圖／聯合報系資料照

受到新冠肺炎影響，政府規定搭乘大眾交通運輸時必須全程戴上口罩，雖然多數人都會配合，但仍有人會偷偷拿下來，一名男網友在臉書發文表示，昨（21）日搭捷運時，坐在他旁邊有位女子上車後竟然拿下口罩，這個舉動讓男網友忍不住看了她好幾次，沒想到卻被她發現，甚至還誣陷遭摸屁股，讓男網友很冤枉。

原PO在「爆怨2公社」寫道昨天搭捷運時，有名女乘客坐在他旁邊，但她全程都脫下口罩並且拿在手上，原PO忍不住瞄了她好幾次，但並沒有規勸對方戴上口罩。等到快到海山站時，許多乘客下車也空出多個座位，原PO覺得女乘客沒有想下車的意思，於是想換個座位坐，沒想到才一起身，這名女子突然大罵「你在幹嘛？」讓他一臉問號，不知道發生什麼事。

瞬間也引起其他乘客注意，這時女子又說了一句「他偷摸我屁股」，讓原PO整個超傻眼，所幸當時坐在他對面有位媽媽跳出來緩頰，澄清是女子的包包和屁股壓到原PO的外套，所以當他站起來時才會讓女子誤以為被偷摸，沒想到這名女乘客竟又說一直被偷看，讓他聽了很無言。

網友們看了也覺得太誇張，「她過度自我感覺良好吧？」、「很有事」、「我是老遇到睡死，整個人壓在我手臂上，我超怕被誤會，都會很用力推回去」、「我在現場應該直接嗆爆她」、「應該舉報她，讓她被拒載、被罰款」、「要是直接說『請把口罩戴好』也不會有誤會，很多人都怕紛爭，或是管好自己就好了」。

爆怨公社 捷運 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

淘帝-KY盤中股價再創新低 面臨票面保衛戰

旅台義籍神父不捨家鄉防疫受難 再度募愛心口罩救家鄉

掛耳包咖啡包、口罩慰勤 讓中市波麗士春節維安罩得住

拜登再簽口罩令 示警下月美染疫死亡數達50萬

相關新聞

超市「4種食物」打折也別買 內行揭背後原因：商家都不敢吃

超市除了販售豐富多樣的商品，也會推出打折優待來吸引顧客，對此就有內行人提醒去超市千萬別買「4種食物」，即使下殺優惠也不能心動，並直言「商家自己都不會給家人吃」。

雞生病了？好市多搬出「雞蛋限購令」 內行人曝原因：正常啦

雞發生什麼事了？日前有一名女網友到好市多消費，卻發現商場內公告「一卡限購10顆雞蛋」，讓她不禁好奇「最近雞還好嗎？」貼文曝光後引來不少網友回應，其中有內行人解釋，「天氣冷，雞就不下蛋，加上商家忙於儲備過年用量，所以年前都會大缺貨」。

女搭捷運不戴口罩 他好奇關注反遭誣陷偷摸屁股

受到新冠肺炎影響，政府規定搭乘大眾交通運輸時必須全程戴上口罩，雖然多數人都會配合，但仍有人會偷偷拿下來，一名男網友在臉書發文表示，昨（21）日搭捷運時，坐在他旁邊有位女子上車後竟然拿下口罩，這個舉動讓男網友忍不住看了她好幾次，沒想到卻被她發現，甚至還誣陷遭摸屁股，讓男網友很冤枉。

傳統飯糰完勝超商飯糰？網友點出「這缺點」：胃不好很有感

現代人工作繁忙，不少外食族都會將飯糰當作正餐，不僅方便食用、簡單美味，更能在短時間內填飽肚子，解決上班族及學生的時間壓力。日前，一名網友發文詢問...

台灣哪條捷運最沒用？ 網指「1縣市」：關鍵出在這

捷運是台灣一項重要的大眾交通運輸工具，除了雙北外，高雄捷運現在也已通車，而台中目前也有綠線，不過仍未正式營運。而近日有網友在PTT以「高雄跟台中誰的捷運比較沒用？」為題發文，引起熱議。

Gogoro買一年竟遭偷換車殼 網友驚：這麼好拆喔？

在台灣機車是相當重要的代步工具，而隨著環保意識抬頭，民眾也紛紛將油車換成電動車，Gogoro就是近年來相當夯的電動車品牌。一名女網友抱怨自己才買一年的Gogoro竟然被人偷換車殼，而且還不裝好，讓她氣得到警局報案，其他網友看了也很驚訝「Gogoro的車殼這麼好拆？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。