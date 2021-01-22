女搭捷運不戴口罩 他好奇關注反遭誣陷偷摸屁股

受到新冠肺炎影響，政府規定搭乘大眾交通運輸時必須全程戴上口罩，雖然多數人都會配合，但仍有人會偷偷拿下來，一名男網友在臉書發文表示，昨（21）日搭捷運時，坐在他旁邊有位女子上車後竟然拿下口罩，這個舉動讓男網友忍不住看了她好幾次，沒想到卻被她發現，甚至還誣陷遭摸屁股，讓男網友很冤枉。

原PO在「爆怨2公社」寫道昨天搭捷運時，有名女乘客坐在他旁邊，但她全程都脫下口罩並且拿在手上，原PO忍不住瞄了她好幾次，但並沒有規勸對方戴上口罩。等到快到海山站時，許多乘客下車也空出多個座位，原PO覺得女乘客沒有想下車的意思，於是想換個座位坐，沒想到才一起身，這名女子突然大罵「你在幹嘛？」讓他一臉問號，不知道發生什麼事。

瞬間也引起其他乘客注意，這時女子又說了一句「他偷摸我屁股」，讓原PO整個超傻眼，所幸當時坐在他對面有位媽媽跳出來緩頰，澄清是女子的包包和屁股壓到原PO的外套，所以當他站起來時才會讓女子誤以為被偷摸，沒想到這名女乘客竟又說一直被偷看，讓他聽了很無言。

網友們看了也覺得太誇張，「她過度自我感覺良好吧？」、「很有事」、「我是老遇到睡死，整個人壓在我手臂上，我超怕被誤會，都會很用力推回去」、「我在現場應該直接嗆爆她」、「應該舉報她，讓她被拒載、被罰款」、「要是直接說『請把口罩戴好』也不會有誤會，很多人都怕紛爭，或是管好自己就好了」。