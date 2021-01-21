傳統飯糰完勝超商飯糰？網友點出「這缺點」：胃不好很有感

現代人工作繁忙，不少外食族都會將飯糰當作正餐，不僅方便食用、簡單美味，更能在短時間內填飽肚子，解決上班族及學生的時間壓力。日前，一名網友發文詢問「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，貼文引發討論，也引起兩派網友比較。

一名網友在PTT發文表示，近期他到飯糰攤買了一顆加大的傳統飯糰，裡面不僅有香腸、滷蛋、辣菜脯、油條，還附加一顆半熟的荷包蛋。飯糰內料多豐富、包準吃得飽，而且價格只要55元，讓他不禁好奇傳統飯糰是不是比超商的飯糰厲害很多？

原PO在文中指出，「超商飯糰動輒三、四十元還小小一顆，給肥宅塞牙縫都不夠」，反之傳統飯糰大顆滿意還用料實足，讓他懷疑「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，更藉此詢問其他網友的看法。

文章引發熱議，支持傳統飯糰派的網友大讚，「傳統飯糰好吃」、「用五穀米更讚」、「超愛傳統飯糰，尤其裡面有油條的，好爽！」，超商飯糰支持派則表示，「超商就是買便利啊，不然有些地方深夜哪有賣飯團？」、「超商是賣『便利』的」、「御飯糰就是方便，任何方便的東西就是貴」。

部分網友則認為傳統飯糰熱量偏高，且胃不好的人不太適合食用，「飯糰熱量超高」、「傳統飯糰不是很多用糯米，胃不好很有感」、「傳統飯糰的米飯軟硬超明顯，有些硬過頭，吃完嘴巴累」。也有人表示，兩者根本不能拿來相比較，因為兩者雖同屬飯糰，卻是主打不同客群，「拿鮮食跟微波食品比價格，是搞錯了什麼？」、「超商誰在跟你比這個…」。