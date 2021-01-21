快訊

獨／政院盤點公務機關陸廠資通產品 教師怨像被貼標籤

獨／林美秀羅東畫廊裡賣畫 吐暫不演戲原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳統飯糰完勝超商飯糰？網友點出「這缺點」：胃不好很有感

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，貼文引發討論，也引起兩派網友比較。圖取自／PTT、Ingimage（合成圖）
網友詢問「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，貼文引發討論，也引起兩派網友比較。圖取自／PTT、Ingimage（合成圖）

現代人工作繁忙，不少外食族都會將飯糰當作正餐，不僅方便食用、簡單美味，更能在短時間內填飽肚子，解決上班族及學生的時間壓力。日前，一名網友發文詢問「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，貼文引發討論，也引起兩派網友比較。

一名網友在PTT發文表示，近期他到飯糰攤買了一顆加大的傳統飯糰，裡面不僅有香腸、滷蛋、辣菜脯、油條，還附加一顆半熟的荷包蛋。飯糰內料多豐富、包準吃得飽，而且價格只要55元，讓他不禁好奇傳統飯糰是不是比超商的飯糰厲害很多？

原PO在文中指出，「超商飯糰動輒三、四十元還小小一顆，給肥宅塞牙縫都不夠」，反之傳統飯糰大顆滿意還用料實足，讓他懷疑「傳統飯糰是不是屌打超商御飯糰？」，更藉此詢問其他網友的看法。

文章引發熱議，支持傳統飯糰派的網友大讚，「傳統飯糰好吃」、「用五穀米更讚」、「超愛傳統飯糰，尤其裡面有油條的，好爽！」，超商飯糰支持派則表示，「超商就是買便利啊，不然有些地方深夜哪有賣飯團？」、「超商是賣『便利』的」、「御飯糰就是方便，任何方便的東西就是貴」。

部分網友則認為傳統飯糰熱量偏高，且胃不好的人不太適合食用，「飯糰熱量超高」、「傳統飯糰不是很多用糯米，胃不好很有感」、「傳統飯糰的米飯軟硬超明顯，有些硬過頭，吃完嘴巴累」。也有人表示，兩者根本不能拿來相比較，因為兩者雖同屬飯糰，卻是主打不同客群，「拿鮮食跟微波食品比價格，是搞錯了什麼？」、「超商誰在跟你比這個…」。

PTT 超商 外食 上班族

延伸閱讀

《天竺鼠車車》太夯！女兒狂喊「PUI PUI」 家長反應讓師驚呆

他當董事長特助月薪3萬5 工作內容曝光讓網友都傻了

他怕車上留炸物味道 自創一招店員看傻眼！網曝高端做法

不求高薪啥工作輕鬆好上手？ 網友狂推這行「失業救星」

相關新聞

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

傳統飯糰完勝超商飯糰？網友點出「這缺點」：胃不好很有感

現代人工作繁忙，不少外食族都會將飯糰當作正餐，不僅方便食用、簡單美味，更能在短時間內填飽肚子，解決上班族及學生的時間壓力。日前，一名網友發文詢問...

台灣哪條捷運最沒用？ 網指「1縣市」：關鍵出在這

捷運是台灣一項重要的大眾交通運輸工具，除了雙北外，高雄捷運現在也已通車，而台中目前也有綠線，不過仍未正式營運。而近日有網友在PTT以「高雄跟台中誰的捷運比較沒用？」為題發文，引起熱議。

Gogoro買一年竟遭偷換車殼 網友驚：這麼好拆喔？

在台灣機車是相當重要的代步工具，而隨著環保意識抬頭，民眾也紛紛將油車換成電動車，Gogoro就是近年來相當夯的電動車品牌。一名女網友抱怨自己才買一年的Gogoro竟然被人偷換車殼，而且還不裝好，讓她氣得到警局報案，其他網友看了也很驚訝「Gogoro的車殼這麼好拆？」

他怕車上留炸物味道 自創一招店員看傻眼！網曝高端做法

許多人都很珍惜自己的愛車，會訂下「不能在車內飲食」的規定，就怕食物的碎屑掉在車內難以清洗，但有些味道重的食物，就算不食用也會在車上留下難聞的氣味。

不求高薪啥工作輕鬆好上手？ 網友狂推這行「失業救星」

時機歹歹，這年頭即使認真工作也不見得能拿到年終。想不到有網友在PTT發問，不求高薪，有哪種工作不看學歷輕鬆好上手？對於提問，大批鄉民紛紛推薦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。