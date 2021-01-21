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他怕車上留炸物味道 自創一招店員看傻眼！網曝高端做法

聯合新聞網 / 綜合報導
原po把裝有炸物的袋子夾在車門上，就怕食物的味道殘留在車內。圖／翻攝臉書社團「爆廢1公社」
原po把裝有炸物的袋子夾在車門上，就怕食物的味道殘留在車內。圖／翻攝臉書社團「爆廢1公社」

許多人都很珍惜自己的愛車，會訂下「不能在車內飲食」的規定，就怕食物的碎屑掉在車上難以清洗，但有些味道重的食物，就算不食用也會在車內留下難聞的氣味。對此，有網友就異想天開想到一個超狂的方法，連店員看到都傻眼。

原po在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，日前買完炸物後，擔心車內會留下食物的味道，因此就把裝著食物的袋子直接夾在車門上，結果看到他做法的店員像是看到外星人一樣，讓他直問「只有我會把味道重的食物這樣放嗎？」

原po指出像鹹酥雞、烤玉米、燒烤類的食物，只要放進車裡一秒味道就黏住在車內，且久久揮之不去，所以才把裝有食物的袋子夾在車門上，只是這種做法也讓他有時候會不小心忘記，一開車門東西就掉下去，詢問大家「有更好的放法嗎？」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛建議「買一台車用空氣清淨機解決」、「直接叫外送好了，沒煩惱」、「掛在左右鏡上若有後雨刷也可掛」、「放個密封收納盒」、「車上放個真空袋密封」、「車子裡面放保溫袋，東西放在裡面既保溫又不怕有異味」。

另外有網友指出掛窗外的做法其實不太好，因為「放在外面細菌灰塵吃進去更多」、「炸物回家都冷吱吱了」。

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