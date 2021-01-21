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不求高薪啥工作輕鬆好上手？ 網友狂推這行「失業救星」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT發問，如果不求高薪，現在有哪種職業是不看學歷、工作內容又輕鬆不費力。示意圖／ingimage
一名網友在PTT發問，如果不求高薪，現在有哪種職業是不看學歷、工作內容又輕鬆不費力。示意圖／ingimage

時機歹歹，這年頭即使認真工作也不見得能拿到年終。想不到有網友在PTT發問，不求高薪，有哪種工作不看學歷輕鬆好上手？對於提問，大批鄉民紛紛推薦原PO當保全，還有人大呼保全是失業救星，「四肢健全，拉得下臉來做保全CP值真的高」。

一名網友在PTT「八卦板」PO文，他表示從以前就覺得當國小美術老師十分輕鬆，原PO分享，小時候的美術老師當時一進教室要求全班用三節課的時間畫山水畫，接著老師人影就消失，直到第三堂課最後10分鐘才現身幫全班作品打分數。

此外，原PO認為國中體育老師也是爽缺，他表示當年每次體育課都是籃球課，老師在課堂開始前5分鐘發球後就失蹤，下課前出現吹哨子收球後就收工，讓原PO十分羨慕。連舉2個案例後，他納悶若不求高薪，現在有哪些職業不看學歷、工作內容又輕鬆？

貼文曝光後吸引大批鄉民回覆，有人表示「網紅」、「房東」、「收租唯一解」、「外送啊，不要求單數慢慢騎車慢慢等應該不錯」。不過當中最多人提議的當屬保全，「保全，現在報紙求職欄一半的頁面是保全」、「保全啊，整個大樓都是你管的」、「保全是失業救星，你四肢健全，拉得下臉來做保全CP值真的高」。

雖然一大票網友狂推原PO保全是輕鬆工作，但也有不同聲音「保全爽缺真的是躺著領薪水，但爛缺也很多」、「保全很屎吧，一堆窮酸住戶繳點管理費就自以為皇帝」、「保全要日夜班很累欸，普通上班族一定無法適應」、「保全不自由又高工時」、「會說保全輕鬆的真的有做過嗎」；另外還有人表示，原PO附設的「不看學歷」條件就注定只能做基層工作，他直言「基層沒輕鬆的啦，基層就錢少事多」。

PTT 保全 高薪

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