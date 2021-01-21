台灣哪條捷運最沒用？ 網指「1縣市」：關鍵出在這

捷運是台灣一項重要的大眾交通運輸工具，除了雙北外，高雄捷運現在也已通車，而台中目前也有綠線，不過仍未正式營運。而近日有網友在PTT以「高雄跟台中誰的捷運比較沒用？」為題發文，引起熱議。

原PO文章指出，以前高雄的紅橘2條捷運常常被說沒用，現在台中也有捷運了，但只開了綠線，「所以到底誰的捷運比較沒用？有卦嗎？」

對此，許多網友表示一定是台中，關鍵則出在「還沒正式運作」，「現在是台中，開通之後不知道」、「絕對是台中，蓋了11年一下就壞了」、「台中公車感覺更強一點，論捷運好像真的略輸」、「肯定是台中啊，高雄的再沒用起碼也用很久了」；不過也有網友說，「台中不是完全體，其實是無法比較」、「台中就還沒開始用，是在問屁喔」、「台中沒用是因為根本還沒用到」。

也有少數的人認為是高雄，「高雄道路規劃好，騎車比坐捷運快」、「高雄啦！當初還沒蓋的時候運量吹到每天90萬！現在好像不到30萬」。