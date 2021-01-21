客人吃火鍋「做這事」害慘店員 他怒：付錢不代表可糟蹋人

惡作劇還自以為幽默？台中輕井澤集團旗下的「拾七」石頭火鍋受到許多消費者喜愛，然而日前有一名店員在網上發現有客人在店內拍照打卡，照片內容卻是將吃光的空鍋拿來「炒牛肉」，讓鍋內留下滿滿焦垢，不僅難清理，甚至可能整組報廢，讓他看了怒斥太沒品！

原PO在Dcard心情板發文，曝光在網上看到客人到店裡吃飯所拍下的照片，只見照片中，火鍋店的鍋具被民眾拿來「炒牛肉」，鍋內留下滿滿焦垢，看來似乎很難清理乾淨，這讓原PO看了相當傻眼。

原PO怒斥，「這家連鎖火鍋店並不是熱炒店，要炒肉麻煩回家自己用炒鍋炒好嗎？」，她坦言身為店員看到客人如此行為真的會抓狂，「拜託有點良心，雖然你們有付錢來吃飯，但不代表我們要被你們這樣糟蹋」。

餐廳鍋具被拿來惡搞變成整鍋「臭灰搭（燒焦）」，讓許多網友看了都紛紛為原PO打抱不平，留言表示「完全沒油就空炒，鍋底邊緣都焦掉」、「超想請他自己刷鍋看看，真的會氣死」、「這樣鍋子會壞掉，叫他們賠」、「拾七很好吃欸，這樣真的母湯」、「台灣還滿多沒公德心還自以為幽默的人」、「吃火鍋就好好吃不要搞東搞西，要邊吃火鍋邊烤肉就去吃韓式燒烤」。