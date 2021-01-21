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外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

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女深夜踢「沙拉油鋁桶」吵醒住戶 私闖民宅被驅趕還揚言報警

聯合新聞網 / 綜合報導
台中一名男網友發文透露深夜被極大的噪音吵醒，下樓查看才知是有一名藍衣女子「狂踢鋁桶」發出聲響，豈料這名藍衣女與其先生竟還直接闖入他家，讓他又生氣又傻眼。圖擷自爆怨2公社
台中一名男網友發文透露深夜被極大的噪音吵醒，下樓查看才知是有一名藍衣女子「狂踢鋁桶」發出聲響，豈料這名藍衣女與其先生竟還直接闖入他家，讓他又生氣又傻眼。圖擷自爆怨2公社

一名台中男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，今（21日）凌晨接近2點多，家門外突傳出一陣非常吵雜的敲擊聲，原以為該不會是附近有車禍發生，於是趕緊下樓查看，沒想到發現家門竟有一名藍衣女子在原PO家門外「狂踢沙拉油鋁桶」。

這名藍衣女子的行為發出極大噪音，在深夜時段更顯令人難奈，但站在她身旁的先生卻不出手制止，放任她狂踢鋁桶。原PO越看越火大，上前質問「喂！現在幾點了？你們不要睡，就要大家跟著不要睡嗎？」此時藍衣女子竟一句話也不回，甚至直接走進原PO面前，跟他大眼瞪小眼。

這時原PO心想，反正只要對方不再發出聲音就算了，於是原PO走回家中想休息，豈料這名藍衣女子和丈夫竟也跟著走進原PO家裡，讓他當場傻眼報警。更誇張的是，藍衣女子疑似情緒不滿，也在原PO面前打電話報警，但她卻在警方接通電話後不知所云，讓原PO傻眼至極。

貼文曝光後，引來許多網友留言表示，「跟著走進你家也太恐怖了」、「之前也遇過推銷的不請自來，直接跑上我家二樓，氣得我拿掃把轟人」、「闖進別人家還報警是在演哪齣？」，但也有網友出面緩頰，「感覺她老公也很無奈耶，應該是知道強拉她會反應激烈，所以也只能跟著她，盯著她不要傷人的感覺」。

爆怨公社 台中市 噪音

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