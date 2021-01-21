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患難見真情？同居男友稱「疫情擴大」 勸她：回桃園自己住

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在桃園上班的女網友抱怨，原本與男友在外地同居，但某天男友卻突然以「疫情擴大」為由，要她回桃園自己住，讓她當場爆氣。示意圖／ingimage
一名在桃園上班的女網友抱怨，原本與男友在外地同居，但某天男友卻突然以「疫情擴大」為由，要她回桃園自己住，讓她當場爆氣。示意圖／ingimage

日前部立桃園醫院爆發群聚感染事件，8天內累積9例本土病例，其中染疫護理師（案863）一家三口（含案864、865）足跡更是遍及「桃園蛋黃區」，造成民眾人心惶惶。不過，就有一名在桃園南崁上班的女網友發文抱怨，原本都會到住在外地的男友家居住，但某天男友卻以疫情擴大為由，突然叫她自己回桃園住處居住，當她當場爆氣怒嗆「我是感染了嗎？還是身上都是細菌？」

原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，因為自己的上班地點在桃園南崁，男友疑似擔心疫情變化嚴重，最近頻頻叫她離職，某天早上竟還直接叫她回桃園住處自己住。

原PO貼出與男友的對話，只見男友用親暱的口吻喊了原PO兩聲老婆，原PO問他怎麼了，這時男友才緩緩吐出一句「疫情變成這樣，妳最近先回妳家住吧」，讓她當場爆炸，怒嗆男友「在桃園上班錯了嗎？我是染疫了嗎？」

貼文曝光後引來許多網友討論，多數網友認為這名男友的做法太過分了，直呼「我住桃園生活還不是一樣照過，不要搞得人心惶惶的」、「我會說有本事你就養我，我就不用工作，沒本事就閉嘴」、「真的覺得很沒必要」。

但也有其他網友出面緩頰，「其實你男友是在關心妳，擔心妳」、「沒關心會被罵，關心又要不爽，男人好難」、「男朋友家裡是有小小孩或老人家嗎？如果有或許會顧慮比較多」。

一名在桃園上班的女網友抱怨，原本與男友在外地同居，但某天男友卻突然以「疫情擴大」為由，要她回桃園自己住，讓她當場爆氣。圖擷自爆怨公社
一名在桃園上班的女網友抱怨，原本與男友在外地同居，但某天男友卻突然以「疫情擴大」為由，要她回桃園自己住，讓她當場爆氣。圖擷自爆怨公社

爆怨公社 疫情 部立桃園醫院

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