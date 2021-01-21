繳健保就是大爺？ 她怒揭「惡劣病屬」：當我服務業不斷使喚

護理醫療工作是服務業？一名護理師在網上寫下長文透露心聲，表達「我是護理師，我在意的從來不是職稱」，內容透露工作忙碌讓護理人員無法進食、喝水，但病人與家屬卻不斷「使喚」，形成不友善的醫護環境，許多網友聽聞也紛紛為原PO加油打氣。

原PO在Dcard心情板寫下長文曝光「我是護理師，我在意的從來不是職稱」的真實心聲。她首先指出，國外對於護士、護理師的職稱各有不同業務指定範圍，但台灣大部分都是護士當護理師在用，她坦言真的對職稱無感了，「只要不要叫我『欸』、『喂』都沒關係」，講白了就是態度問題，就只是要個尊重。

原PO對於有人稱護理師是「服務業」的說法，她表示不管是不是真的，「請問幫病人拿遙控器、撿水壺、關燈、蓋被子、調冷氣是什麼服務項目？就是有些病人手腳沒問題，或是家屬在旁邊一樣叫我們做這些雜事，然後撇下一句『我們有繳健保耶！你是服務業做這個又不會怎樣』的話，請問你不會生氣嗎？」

更讓原PO爆氣的是，當工作上藥發不完、傷口換不完、紀錄打不完，新的病人又一直來，「一整天還沒喝水、用餐，連廁所都去不了，衛生棉都快爆血的狀態下，你們這些病人跟家屬為什麼要要求我們態度很好，還要做一堆雜事？」原PO怒控，在這種不尊重醫護的環境下，為什麼要永遠好聲好氣、面帶微笑？

原PO表示，「醫治病人的是醫生，但在病房照顧病人的是護理人員」，明明護理人員都已衛教過的問題，病人與家屬不但聽不進去，更反過來指責護理師沒有告知，「請問在這樣的環境下，我們說自己辛苦怎麼了嗎？」她更透露，在醫院看過久病無孝子、爭遺產、家暴、虐待等戲劇性場景，「但我的手早就不知道送走多少病人，救過多少病人，我不偉大，我只是貢獻所學，我是護理人員，我以自己為榮」。

文章曝光後，引起網友群起留言為原PO加油打氣，「我都叫美女，有些護理師還會給個微笑，超棒！」、「我認為醫療產業也是服務業，但賣的不是基礎服務，而是用你們所學技術來服務病人，讓他好轉」、「不管對什麼職業我都是，不好意思+請問/可以...嗎？+謝謝，以上公式供各位參考」、「辛苦妳們了，也謝謝妳們為台灣醫療的貢獻」。