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曖昧男女聊最愛「徐志摩的背影」 網尷尬：國文老師要哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
一對曖昧中男女在捷運上聊起最愛「徐志摩的背影」，讓坐在一旁的男網友既尷尬又爆笑。圖擷自爆廢1公社
一對曖昧中男女在捷運上聊起最愛「徐志摩的背影」，讓坐在一旁的男網友既尷尬又爆笑。圖擷自爆廢1公社

《背影》是每個人在求學時期都會接觸的經典文學作品，對於文章裡老父親拿著橘子、爬上月台的劇情再熟悉不過了，但日前卻有一對男女在捷運上閒聊稱「最喜歡徐志摩的文章」，卻又緩緩吐出《背影》的故事，讓人直呼又尷尬又好笑。

一名男網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，這對男女是上班族，2人當時閒聊著經典文學作品，男方表示最喜歡徐志摩的文章，「尤其是《背影》，買橘子、上下月台，深刻描寫偉大的父愛」，此時女方則表達認同，「真的！真的！我也很愛這篇」。

這讓坐在2人隔壁的原PO聽了都直呼快憋不住笑了，「該跟他們說嗎？《背影》的作者是老朱（指朱自清）呀...」，原來《背影》是朱自清在1925年寫下的經典散文作品，內容描述在遭遇家庭變故的情況下，父親送別遠行兒子的經過，怎知這對男女竟記成是徐志摩的作品，讓原PO當場聽了實在非常尷尬。

這段故事曝光後，讓許多網友紛紛留言表示，「朱自清他爸聽到，橘子又再掉一地了」、「朱自清已哭，看來國文老師是體育老師代課的」、「朱自清的棺材板快壓不住了」、「所以再別康橋其實作者是朱自清對嗎？」、「徐志摩若是地下有知，大概會想從地下回到人世打醒他們吧！」

爆廢公社 捷運 徐志摩

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