學生時期「幹部屎缺」排行 網狂推這職位：真的很賽！

相信許多人在學生時期都遇過一些讓自己又氣又笑的事情，日前一名網友以「學生時期最屎缺的股長是哪個？」為題發問，說明在當學生時，每學期一開學都是要選一堆幹部，讓他好奇這其中獎勵少、工作內容又多的職位是哪一個？

原PO在PTT的閒聊版上發文說明，在當學生時每學期都要選一大堆股長，像是班長、副班長、風紀股長、學藝股長及體育股長等，讓他形容「這些職位都是屎缺，做老師不想做的事情」，並說明自認為裡面最屎缺的股長「一定是總務股長」，不但要幫忙收錢、保管班費，每天都要帶著一堆錢上下學，甚至弄丟或被偷都要自己補錢回來，且一學期只有一個嘉獎。

對此，讓原PO不禁發文詢問網友「有沒有學生時期最屎缺股長的八卦？」此文一出，眾多網友一致認同「衛生股長」是其中最累的職位，「衛生啦，每次8+9不打掃老師都叫我去掃」、「絕對是衛生，廁所也要親自掃、垃圾也要自己回收」、「衛生真的很賽」、「衛生啦！剛好我們班導很注重衛生，害我一直被釘」。

除此之外，也有許多留言提到，當了「風紀股長」後人緣會變差，紛紛表示，「風紀股長，要管秩序被大家度爛，不管被老師釘」、「風紀會被大家公幹，還會被老師施壓當打手也麻煩」、「衛生股長，再來就是風紀股長，怎樣做都有人會不爽」、「風紀啊，來結仇的」、「風紀，會一直被嗆」。