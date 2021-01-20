快訊

川普告別演說感謝家人 祝福新政府但隻字未提拜登

受邀拜登就職典禮 蕭美琴代表政府出席祝賀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護訂外送忙到忘記領！店員無怨「頂寒流在大門口等40分鐘」

聯合新聞網 / 綜合報導
有護理師分享，訂外送後卻突然來一名急救患者，讓他們完全忘了有叫外送，回過神才發現外送員在10度寒風中站了40分鐘，對方卻無怨言表示「你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦」。 圖／聯合報系資料照片 報系資料照
有護理師分享，訂外送後卻突然來一名急救患者，讓他們完全忘了有叫外送，回過神才發現外送員在10度寒風中站了40分鐘，對方卻無怨言表示「你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦」。 圖／聯合報系資料照片 報系資料照

近日因部立桃園醫院爆發群聚本土染疫，不但有來自各界的關心與自發性的捐贈糧食、物資，更因此感動不少醫護人員。有護理師在今（20）日於粉專指出，因前幾天在加護病房忙得水深火熱，便和同事們訂了手搖飲料，沒想到卻突然來一名急救患者，讓他們完全忘了有叫外送，回過神才發現外送員在10度寒風中站了40分鐘，對方卻無怨言表示「你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦」。

護理師林婷在自己的粉絲專頁《林婷一下吧 icu護理師》分享，前幾天在加護病房忙到一個水深火熱，在一個小空檔詢問身邊的護理師要不要訂手搖飲料？「我立刻像一道曙光…全部護理師說『拜託學姊，我要我要，我渴我餓』！」於是當下即叫了店家外送。但因醫院的防疫規定，外送員只能將飲料送到醫院門口，再請護理師下樓取餐。

沒想到剛打電話叫完外送，就突然就有一個病患要急救，也因此完全忘記剛剛有叫飲料外送，當忙完回來一看手機有20幾通未接來電，嚇得她馬上回撥道歉。但意外的是，當對方接起電話時並無一絲不耐煩的語氣，僅告知林婷自己還在門口等著。此時護理師也馬上衝往醫院大門，發現對方提著大袋飲料，全身包緊緊地站在牆角邊避風。

「那天只有10度…」林婷原以為外送員會因頂著寒風刺骨的天氣臉會很臭，一看到外送員的當下只能不斷道歉表示「剛才病人…你一定等很久吧」，查看來電紀錄發現他等了快40分鐘。沒想到對方卻語氣微微顫抖地說：「我知道你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦，有喝到飲料就好…你們一定很渴…」。

對此，林婷原先還很愧疚地表示「找錢不用了，給你當小費好不好」，但對方卻謝絕，並說明只需要幫自己的手搖飲料店在Google評論點五顆星就好。此文一出，此外送員的暖心舉動讓網友紛紛表示，「大家共體時艱～總是會溫暖的」「嗚嗚真的太暖了！」「令人尊敬」「怎麼辦，眼睛有洋蔥」「好棒的店員⋯」「聽了眼淚都要留下來了，大家都很辛苦」。

手搖飲料 護理師 外送員 醫護人員 部立桃園醫院

延伸閱讀

不想癌逝哥哥火化！他找朋友出主意 灌醉殺害路人頂替火葬

部桃外籍看護確診！前台大醫頭皮發麻警告：北部該繃緊神經了

氣成績差不讀書 醉父潑油點火害10歲兒90%燒燙傷

大缺貨！好市多「保暖神器」補貨秒搶光 她買3條狂讚：超好用

相關新聞

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

學生時期「幹部屎缺」排行 網狂推這職位：真的很賽！

相信許多人在學生時期都遇過一些讓自己又氣又笑的事情，日前一名網友以「學生時期最屎缺的股長是哪個？」為題發問，說明在當學生時，每學期一開學都是要選一堆幹部，讓他好奇這其中獎勵少、工作內容又多的職位是哪一個...

醫護訂外送忙到忘記領！店員無怨「頂寒流在大門口等40分鐘」

近日因部立桃園醫院爆發群聚本土染疫，不但有來自各界的關心與自發性的捐贈糧食、物資，更因此感動不少醫護人員。有護理師在今（20）日於粉專指出，因前幾天在加護病房忙得水深火熱，便和同事們訂了手搖飲料，沒想到卻突然來一名急救患者，讓他們完全忘了有叫外送，回過神才發現外送員在10度寒風中站了40分鐘，對方卻無怨言表示「你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦」。

女生洗澡都在幹嘛？ 他神回8步驟曝：我室友都洗三小時

洗一次澡究竟要花費多少時間呢？日前一名網友便分享，自己洗澡絕對不會超過半小時，所以非常不解有些女生可以洗上1～2小時，讓他好奇詢問「有女生可以為我解惑嗎？」

好市多尿布「包裝被割破」只為這件事 網痛斥：不要臉無極限

美式賣場好市多以經濟實惠著名，經常推出優惠商品供消費者搶購，然而日前就有一名女網友在好市多買了一箱尿布，但回家拆封後卻發現疑似是拿到退貨商品，包裝袋上的「集點條碼」全部被人刻意割去，讓許多網友看了直呼「不要臉無極限」。

人妻隨手一貼尪黑背秒浮「白臉」不退 網笑炸暴動：最強業配！

變白是許多女性美容目標，特別在曝曬過熱烈陽光之後，還是希望自己可以「白到發光」，故不少人都會使用含美白功效的保養品、面膜，以達到目的。有人妻在使用美白面膜後，隨手將已使用的面膜貼在老公背上，竟得到一張數日不掉的「白臉」，超強功效讓眾人趨之若鶩，粉粉敲碗求品牌名稱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。