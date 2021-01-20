醫護訂外送忙到忘記領！店員無怨「頂寒流在大門口等40分鐘」

近日因部立桃園醫院爆發群聚本土染疫，不但有來自各界的關心與自發性的捐贈糧食、物資，更因此感動不少醫護人員。有護理師在今（20）日於粉專指出，因前幾天在加護病房忙得水深火熱，便和同事們訂了手搖飲料，沒想到卻突然來一名急救患者，讓他們完全忘了有叫外送，回過神才發現外送員在10度寒風中站了40分鐘，對方卻無怨言表示「你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦」。

護理師林婷在自己的粉絲專頁《林婷一下吧 icu護理師》分享，前幾天在加護病房忙到一個水深火熱，在一個小空檔詢問身邊的護理師要不要訂手搖飲料？「我立刻像一道曙光…全部護理師說『拜託學姊，我要我要，我渴我餓』！」於是當下即叫了店家外送。但因醫院的防疫規定，外送員只能將飲料送到醫院門口，再請護理師下樓取餐。

沒想到剛打電話叫完外送，就突然就有一個病患要急救，也因此完全忘記剛剛有叫飲料外送，當忙完回來一看手機有20幾通未接來電，嚇得她馬上回撥道歉。但意外的是，當對方接起電話時並無一絲不耐煩的語氣，僅告知林婷自己還在門口等著。此時護理師也馬上衝往醫院大門，發現對方提著大袋飲料，全身包緊緊地站在牆角邊避風。

「那天只有10度…」林婷原以為外送員會因頂著寒風刺骨的天氣臉會很臭，一看到外送員的當下只能不斷道歉表示「剛才病人…你一定等很久吧」，查看來電紀錄發現他等了快40分鐘。沒想到對方卻語氣微微顫抖地說：「我知道你們護理師很辛苦，等了一下沒關係啦，有喝到飲料就好…你們一定很渴…」。

對此，林婷原先還很愧疚地表示「找錢不用了，給你當小費好不好」，但對方卻謝絕，並說明只需要幫自己的手搖飲料店在Google評論點五顆星就好。此文一出，此外送員的暖心舉動讓網友紛紛表示，「大家共體時艱～總是會溫暖的」「嗚嗚真的太暖了！」「令人尊敬」「怎麼辦，眼睛有洋蔥」「好棒的店員⋯」「聽了眼淚都要留下來了，大家都很辛苦」。