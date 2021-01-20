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女生洗澡都在幹嘛？ 他神回8步驟曝：我室友都洗三小時

聯合新聞網 / 綜合報導
名網友便分享，自己洗澡絕對不會超過半小時，所以非常不解有些女生可以洗上1～2小時，讓他好奇詢問「有女生可以為我解惑嗎？」 圖／ingimage
名網友便分享，自己洗澡絕對不會超過半小時，所以非常不解有些女生可以洗上1～2小時，讓他好奇詢問「有女生可以為我解惑嗎？」 圖／ingimage

洗一次澡究竟要花費多少時間呢？日前一名網友便分享，自己洗澡絕對不會超過半小時，所以非常不解有些女生可以洗上1～2小時，讓他好奇詢問「有女生可以為我解惑嗎？」

原PO在《爆怨2公社》上發文表示，自己真的搞不明白為什麼女生洗澡動輒可以洗一到二個小時，讓他直呼「到底在洗什麼」。此文一出，便有一名女網友分析指出，「卸妝5分鐘、洗臉5分鐘、刷牙5分鐘，洗頭加上按摩頭皮10分鐘，清洗身體（含軟化並去角質、除毛）15分鐘，洗好在浴室吹頭髮最少20分鐘，出浴室前再噴點保濕5分鐘，有時還會貼個面膜補水，你說女生洗澡1個小時很過分嗎？」

更有網友爆料，自己的室友洗澡也是洗超久，詢問過後才知道她要「洗頭、護髮、卸妝、洗臉、敷臉、洗澡、去角質、洗好全身擦乳液（共8個步驟），偶爾泡個澡」。對此，也有許多女網友和原PO一樣對於「需要長時間洗澡」感到很疑惑，「其實身為女生的我也不懂」、「不洗頭的話，我10分鐘就出來了」、「不是所有女生都洗這麼久的，我的話，沒洗頭5分鐘，有洗頭15分鐘，冬天再各加5分鐘」。

另外，也有網友留言分享身邊的誇張紀錄，「我室友洗3小時，而且熱水沒關過，我也很想知道她在洗什麼」、「我妹跟叔叔兩個人一週可以洗掉一桶20公斤的瓦斯」、「我自己洗15到20分鐘，但我男朋友在裡面可以洗2、3個小時」。甚至有已經當媽媽的網友表示，只要有了孩子，不管以前洗澡要多久，現在基本都是10分鐘解決，「還沒結婚時可以洗快1小時，有了小孩以後，洗澡不超過10分鐘。」

室友

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