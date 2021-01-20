這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵：店員沒騙人

滿布雪片般油花的和牛，是許多熱愛牛肉的饕客最愛。一名網友日前在火鍋店點了一盤和牛，上桌的肉片看起來卻相當「精瘦」，讓他大失所望，其他網友看了也傻眼，但有內行人解釋，和牛的品質要看來自澳洲或日本，等級也是關鍵。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一張和牛照片，字裡行間表達出強烈的不滿。內文提到他日前去中壢一家知名連鎖吃到飽火鍋店用餐，點了一盤M9澳洲和牛，上桌之後卻發現肉片不見和牛應有的油花，而且吃起來口感也不佳，他忍不住跟店員再三確認，對方也堅持這是和牛，讓吃過和牛的他很難接受，直呼「這個根本就不是和牛，有夠誇張」。

這張和牛照片立刻引起網友們熱烈討論，「我以為是三媽的加點肉片」、「就進口的冷凍火鍋牛肉片嘛！」、「盒裝牛肉=盒牛」、「他說的『合』牛應該是混合牛吧！」、「很多火鍋店菜單上都標示和牛，來的都是組合肉牛五花，真的當顧客盤子」。

有部分內行網友解釋，所謂的「和牛」是一個品種，並非指肉質，口感要視部位、產地、等級而定，「這確定是和牛無誤，是和牛前置料理之後，淘汰要丟棄的部分」、「店員沒騙人，M9等級本來就差不多是等級最低的和牛」、「你如果想吃好一點就多花一點錢吃M12+，口感也是不錯的」、「澳洲M9差不多等同於日本A3等級和牛而已」，簡而言之就是「一分錢一分貨」。

但也有從事相關行業的人有不同意見，一名曾待過頂級超市肉品課的網友表示，「和牛的牛花很均勻，澳洲的話也有一些油花，這個比較像紐約客部位，中間比較沒什麼油質，但它的邊緣很多油」。另一位燒烤店員工說，「這看起來比較像是牛五花修清」，並指出澳洲和牛只是借種，飼養環境、飼料、成長天數、熟成方式都跟日本和牛不同，不能期望太高，即使是台灣賣的日本和牛，也會跟在當地吃的口感不同。