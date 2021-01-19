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她缺錢到摸摸茶打工服務到親爸 自揭羞愧到全身發燙不敢回家

聯合新聞網 / 綜合報導
由於家中缺錢，一名女網友透過朋友介紹開始接觸八大行業，沒想到卻在某天服務到自己的爸爸，讓她當場羞愧到全身發燙。示意圖／ingimage
由於家中缺錢，一名女網友透過朋友介紹開始接觸八大行業，沒想到卻在某天服務到自己的爸爸，讓她當場羞愧到全身發燙。示意圖／ingimage

打工遇到服務到自己的爸爸竟讓她羞愧到全身發熱！一名女網友表示由於家中缺錢，透過朋友介紹開始接觸八大行業，自己也打算畢業後就收手不做了，但沒想到卻在某天服務到自己的爸爸，讓她當場羞愧到全身發燙，如今甚至不敢回家面對家人。

原PO在網路論壇「zuvio-校園」發文表示，由於家中經濟條件不佳，為了不跟家裡拿錢，她便在朋友介紹下接觸八大行業，期間做過制服店也陪過酒，但由於酒量不好，所以決定改做摸摸茶。

她坦言，摸摸茶賺很快，「我一下就存到很可觀的數字，老實說我的確有點欲罷不能了」，所以她心想「做到畢業存下一筆錢就好，之後徹底當沒這回事，直接洗白」，於是做了一年，也只有帶她入行的朋友知情。

沒想到，就在她默默上班的某天，她竟然意外服務到親爸！當她走進包廂時馬上就和她的爸爸四目相對，「羞恥感直接爆炸，渾身發熱又發冷，唯一的想法是完了…，他沒有點我而是點了我的朋友」。事後，朋友說對方只是問了關於她的事，之後便接到爸爸的訊息表示要跟她「好好聊聊」，這讓她非常害怕，甚至躲在朋友家住不知該如何面對。

貼文曝光後，引起網友熱議，網友們紛紛留言表示，「我比較好奇你媽知道你爸去茶店還碰到自家女兒在當茶妹，一次雙包有沒有崩潰？」、「鼓起勇氣坦白跟爸爸說妳的目的和用意，我想只要不是那種頑固或是軍人式的，應該都還算可以溝通」、「很像本子裡的劇情」、「都成年了就好好談，結論大致分成兩個，跟老爸決裂繼續做，或是停止此工作」、「掰的吧！家中缺錢做八大，父親有錢去八大消費？」。

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