快訊

經濟學人預測2021年9趨勢 美續對陸施壓、台積電變得更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車上應該要放什麼防身？內行人推薦1神物：自救也能救人

聯合新聞網 / 綜合報導
有PTT網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，有網友幽默回應放「立法院停車證」。示意圖／Ingimage
有PTT網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，有網友幽默回應放「立法院停車證」。示意圖／Ingimage

在台灣經常會聽到一些行車糾紛、劫車的案件，令許多車主擔心受怕。近日有網友發文提問「車上應該放什麼東西防身？」，貼文一出引發討論，許多網友一致推薦「滅火器」，因為放滅火器不僅合法，還能自救和救人。

原PO在PTT發文表示，近日新聞一直播報砸車、劫車的社會新聞，令他擔憂台灣的治安是否亮紅燈了，因此發文詢問網友「車上該放什麼防身呢？」。貼文曝光後，有些網友幽默回應，「宮廟旗幟」、「放顏清標之友會員證」、「我是放影印下來的立法院停車證」、「我放畢業證書供你參考」、「乩童五寶」、「確診證明如何」。

但也有許多網友認真推薦「滅火器」，因為萬一車輛不幸起火，能夠拿滅火器撲救，而且如果遇到歹徒搶劫，還能使用它當「防身噴霧」、「棍子」，可以對歹徒形成嚇阻作用。

專業滅火器廠商「正德防火工業」指出，由於「汽車專用滅火器」的體積大、重量重，因此車主需要另外安裝專用座架，以防止滅火器在行車間滑動。

然而，一般自小客車如果要配備車用滅火器，在事故發生時，有被砸傷、不易脫困的風險。因此小型車主推薦使用「車用脫困滅火棒」，因為其不僅容易收納，還能在緊急時刻擊破車窗、割斷安全帶，守護車主安全。

有網友指出滅火器不僅能夠滅火，還可以用來防身。示意圖／Ingimage
有網友指出滅火器不僅能夠滅火，還可以用來防身。示意圖／Ingimage

PTT

相關新聞

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

車上應該要放什麼防身？內行人推薦1神物：自救也能救人

在台灣經常會聽到一些行車糾紛、劫車的案件，令許多車主擔心受怕。近日有網友發文提問「車上應該放什麼東西防身？」，貼文一出引發討論...

不發喜帖！朋友傳「銀行帳戶」討紅包 她怒嗆：是有多缺錢

參加親友婚禮都會包禮金表示祝賀，但你能接受這種討紅包方式嗎？近日有網友透露，老婆和朋友鬧翻沒聯絡，但有和對方說好結婚時會回包6000元禮金，也會請人交給新娘，結果最後卻收到2張「銀行帳戶」的照片，讓人無言到極點。

餐廳點菜要當心！內行曝「5樣地雷菜」：員工都不吃

餐廳菜色豐富多樣，每個人可根據喜好來做挑選，因此適合邀請三五好友相約享用。不過，有內行人提醒去餐廳千萬別點「5樣地雷菜」，並直言「員工很少會吃」。

寒流來襲！暖暖包「黃牛價飆漲5倍」 全網傻眼：這會飛天嗎？

寒流一波波接力襲台，使許多保暖用品都遭搶購一空，其中更以平價實用的「暖暖包」最受民眾喜愛。日前，便有民眾分享，在網路上詢問暖暖包是否仍有庫存時，賣家則回應一包10片裝的手握式暖暖包，竟要價800元。

台北物價貴適合居住嗎？ 過來人曝「致命缺點」：賭爛到爆

台北市因為物價、房價高經常被戲稱為「天龍國」，話雖如此還是有不少人想定居於此，就有網友表示，台北開銷水準高得要有一定薪水才會過得幸福，讓他不免好奇「住台北到底好不好」，問題曝光掀起眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。