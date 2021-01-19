車上應該要放什麼防身？內行人推薦1神物：自救也能救人

在台灣經常會聽到一些行車糾紛、劫車的案件，令許多車主擔心受怕。近日有網友發文提問「車上應該放什麼東西防身？」，貼文一出引發討論，許多網友一致推薦「滅火器」，因為放滅火器不僅合法，還能自救和救人。

原PO在PTT發文表示，近日新聞一直播報砸車、劫車的社會新聞，令他擔憂台灣的治安是否亮紅燈了，因此發文詢問網友「車上該放什麼防身呢？」。貼文曝光後，有些網友幽默回應，「宮廟旗幟」、「放顏清標之友會員證」、「我是放影印下來的立法院停車證」、「我放畢業證書供你參考」、「乩童五寶」、「確診證明如何」。

但也有許多網友認真推薦「滅火器」，因為萬一車輛不幸起火，能夠拿滅火器撲救，而且如果遇到歹徒搶劫，還能使用它當「防身噴霧」、「棍子」，可以對歹徒形成嚇阻作用。

專業滅火器廠商「正德防火工業」指出，由於「汽車專用滅火器」的體積大、重量重，因此車主需要另外安裝專用座架，以防止滅火器在行車間滑動。

然而，一般自小客車如果要配備車用滅火器，在事故發生時，有被砸傷、不易脫困的風險。因此小型車主推薦使用「車用脫困滅火棒」，因為其不僅容易收納，還能在緊急時刻擊破車窗、割斷安全帶，守護車主安全。