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染疫醫院當景點！女友想去「桃醫約會」 他拒絕被提分手

聯合新聞網 / 綜合報導
部立桃園醫院。記者陳夢茹／攝影
部立桃園醫院。記者陳夢茹／攝影

中央疫情指揮中心今（19）日公布，部立桃園醫院已有2醫、4護、1外籍看護染疫，引發外界關注討論。就有網友無奈透露，每週會和女友安排出遊，沒想到她卻把「染疫醫院當景點」，自己以安全因素拒絕，沒想到卻被提分手，讓他不知該如何是好。

原PO在臉書社團「靠北景點」發文表示，每星期會和女友規畫假日出遊的行程，近日台灣爆發本土案例，照理說都不會想去事發地，可是女友卻想去看，還說「沒看過染疫的醫院是什麼風景」，並強調只是看一下，也能去附近走走逛逛順便約會。

不過，他不贊同女友的看法「妳還真把部桃當成景點？沒看這幾天的新聞嗎？妳用這種看熱鬧的心態說想看一下，真的是很白癡」，怎料話剛說完，女友竟哭著跑出門外，甚至傳訊息說要分手。

文末原PO提到，「女友人真的不壞，只是小孩子氣嚴重，我也知道她只是說說氣話，但還是有點擔心她氣到一去不回，大家覺得我應該把身段放低嗎？還是帶她到附近看一下滿足好奇心就好？」

貼文一出，網友留言回應，「你可以帶她掛部桃的精神科，一舉兩得」、「別放手，會危害到其他人」、「孩子氣不代表可以不懂事」、「醫院有什麼好看的，是嫌命太長嗎？」、「不要鬧，這種事情真的別開玩笑」、「什麼心態啊！我父母都在醫院工作，把嚴重的疫情講得像去看風景一樣，根本是死白目幼稚」。

部立桃園醫院

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