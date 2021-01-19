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不發喜帖！朋友傳「銀行帳戶」討紅包 她怒嗆：是有多缺錢

聯合新聞網 / 綜合報導
朋友傳銀行帳戶討紅包，網友不爽反擊。示意圖／ingimage
朋友傳銀行帳戶討紅包，網友不爽反擊。示意圖／ingimage

參加親友婚禮都會包禮金表示祝賀，但你能接受這種討紅包方式嗎？近日有網友透露，老婆和朋友鬧翻沒聯絡，但有和對方說好結婚時會回包6000元禮金，也會請人交給新娘，結果最後卻收到2張「銀行帳戶」的照片，讓人無言到極點。

原PO在臉書社團爆廢公社公開版」發文表示，「去年11月老婆和朋友因個性摩擦決定不再聯絡，那時知道2月28日他們要補辦婚宴，老婆說婚禮若有邀請一定會到，沒有也會託人將禮金送到現場，因為我們去年結婚，他們2大1小參加，有包6000元紅包」。

傻眼的是，1月15日沒收到喜帖和說明，對方直接用Line傳帳戶討紅包，後來聽共同朋友說這是故意行為。但老婆也不是省油的燈，立刻回嗆「傳這兩張照片的意思是？我有說我不會包紅包給妳？基本的禮數我不會不知道，是有缺到還來主動討？」、「沒想到新聞討紅包事件也發生在我身上，大開眼界呢！」

貼文一出，網友留言回應，「那就包個1744吧！」、「用Line丟帳號感覺也太差」、「回禮多一點，從此不往來，妳的高度就是比她高」、「拍6張千元鈔傳回去，朋友都當不成了還管禮數」、「不然給他匯6444，說444算利息不用謝」、「真的很可憐，封鎖剛好而已」。

朋友傳銀行帳戶討要紅包。圖擷自facebook
朋友傳銀行帳戶討要紅包。圖擷自facebook

爆廢公社 結婚 婚禮 紅包

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