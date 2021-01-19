月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家暨「一件襯衫」創辦人黃山料，昨(18)日在臉書上PO出身處在金門驚險的一刻，因為晚間十點過後，紅綠燈即變為閃燈狀態，讓他與弟弟差點與一輛左側來車撞上。

黃山科日前因金門觀光處欲製作「金門觀光逗陣行」影片的邀請，讓他在離開家鄉工作十年後，首次回到金門為故鄉工作。黃山科自陳，最近因為在趕稿中，弟弟當駕駛載他，在金門的一個十字路口，弟弟的時速45公里，該路段速限是50公里，突然有輛車高速從左側衝出。

在弟弟緊踩煞車下，黃山科當場差點被彈出去，但還好有繫安全帶被及時勒住，因此未撞到擋風玻璃。他慶幸當時乘坐的車，車頭是較短的款式，所以才沒與對方擦撞。「也幸好弟弟的油門沒有多踩那一點點，若是多踩5公里，弟弟就會在駕駛座直接被對方撞爛。」他也表示，對方當時的時速，「應該有80以上才有那樣飛騰的狀態。」

黃山科認為，若先撇開對方是否有超速的問題，該起險些發生車禍的意外，讓他發現金門的所有十字路口，在晚上十點過後都會變成閃燈狀態，一旦在沒有紅燈、沒有綠燈，沒有規範用路人的情況下，等於要看每個人的良心自由心證。他覺得這樣其實非常危險，也很好奇為何晚上十點後，「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。