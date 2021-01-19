快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

聯合新聞網 / 綜合報導
黃山科質疑「金門的紅綠燈十點後變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」報系資料照
黃山科質疑「金門的紅綠燈十點後變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」報系資料照

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家暨「一件襯衫」創辦人黃山料，昨(18)日在臉書上PO出身處在金門驚險的一刻，因為晚間十點過後，紅綠燈即變為閃燈狀態，讓他與弟弟差點與一輛左側來車撞上。

黃山科日前因金門觀光處欲製作「金門觀光逗陣行」影片的邀請，讓他在離開家鄉工作十年後，首次回到金門為故鄉工作。黃山科自陳，最近因為在趕稿中，弟弟當駕駛載他，在金門的一個十字路口，弟弟的時速45公里，該路段速限是50公里，突然有輛車高速從左側衝出。

在弟弟緊踩煞車下，黃山科當場差點被彈出去，但還好有繫安全帶被及時勒住，因此未撞到擋風玻璃。他慶幸當時乘坐的車，車頭是較短的款式，所以才沒與對方擦撞。「也幸好弟弟的油門沒有多踩那一點點，若是多踩5公里，弟弟就會在駕駛座直接被對方撞爛。」他也表示，對方當時的時速，「應該有80以上才有那樣飛騰的狀態。」

黃山科認為，若先撇開對方是否有超速的問題，該起險些發生車禍的意外，讓他發現金門的所有十字路口，在晚上十點過後都會變成閃燈狀態，一旦在沒有紅燈、沒有綠燈，沒有規範用路人的情況下，等於要看每個人的良心自由心證。他覺得這樣其實非常危險，也很好奇為何晚上十點後，「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。

金門

延伸閱讀

3種不同思維 造就「月薪25萬」與「月薪3萬」

金門新任首長佈達交接 楊鎮浯期許老幹新枝一起向前走

過年返鄉機票訂到沒？金門18日調查春節民眾機位需求

金門大橋年底拚啟用 縣長楊鎮浯：趕上跨年晚會

相關新聞

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

寒流來襲！暖暖包「黃牛價飆漲5倍」 全網傻眼：這會飛天嗎？

寒流一波波接力襲台，使許多保暖用品都遭搶購一空，其中更以平價實用的「暖暖包」最受民眾喜愛。日前，便有民眾分享，在網路上詢問暖暖包是否仍有庫存時，賣家則回應一包10片裝的手握式暖暖包，竟要價800元。

台北物價貴適合居住嗎？ 過來人曝「致命缺點」：賭爛到爆

台北市因為物價、房價高經常被戲稱為「天龍國」，話雖如此還是有不少人想定居於此，就有網友表示，台北開銷水準高得要有一定薪水才會過得幸福，讓他不免好奇「住台北到底好不好」，問題曝光掀起眾人熱議。

她買的三明治被「肉鬆」塞爆 網讚嘆：超佛心早餐店

台灣早餐樣式眾多，許多人在趕時間時都會選擇三明治，三明治不但不用等製作，更是有不同配料供民眾選擇。近日一名女網友在網路上分享自己早上買到的超佛心的肉鬆三明治，引發熱議。

他稱單親買Switch殺「對半價」 賣家嗆：當我慈濟功德會？

不少人會在網路購物平台上販賣用不到二手商品，但日前卻有一名賣家分享，竟有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元，讓他氣得上網發文怒嗆「我又不是慈濟功德會」。

豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現碗內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。