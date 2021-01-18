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寒流來襲！暖暖包「黃牛價飆漲5倍」 全網傻眼：這會飛天嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流襲台，暖暖包熱銷。 圖／報系資料照
寒流襲台，暖暖包熱銷。 圖／報系資料照

寒流一波波接力襲台，使許多保暖用品都遭搶購一空，其中更以平價實用的「暖暖包」最受民眾喜愛。日前，便有民眾分享，在網路上詢問暖暖包是否仍有庫存時，賣家則回應一包10片裝的手握式暖暖包，竟要價800元。

原PO在《爆怨2公社》上發文說明，自己僅是在網路上詢問暖暖包是否還有庫存，賣家竟然回應「手握式10片裝（現貨剩7包）一包800元」，更補充若是以面交的方式取貨則是750元。而此高昂的定價，也讓原PO十分傻眼道「到底是什麼鬼價格啊」。

此文一出，不少網友也傻眼表示，「800元買一件發熱衣、一副手套不好嗎？不懂一堆人要買暖暖包的意義是什麼」、「我寧願拿這個錢買熱水袋來用，還可以重複使用」、「快要不冷了，這包會飛天是嗎」、「就不要買，讓他庫存清不掉就好，這樣這些老鼠以後才不敢」。

實際上，該品牌的10片裝暖暖包價錢約在120-150元左右，會依照各賣場的折扣活動變動價錢。而文中提及一包要價800元的「黃牛暖暖包」，更是原價的5倍之多。

有民眾分享，在網路上詢問暖暖包是否仍有庫存時，賣家則回應一包10片裝的手握式暖暖包，竟要價800元。 圖／爆怨2公社
有民眾分享，在網路上詢問暖暖包是否仍有庫存時，賣家則回應一包10片裝的手握式暖暖包，竟要價800元。 圖／爆怨2公社

暖暖包 保暖 寒流

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