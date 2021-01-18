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台北物價貴適合居住嗎？ 過來人曝「致命缺點」：賭爛到爆

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼文問「住台北好不好」，掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友貼文問「住台北好不好」，掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

台北市因為物價、房價高經常被戲稱為「天龍國」，話雖如此還是有不少人想定居於此，就有網友表示，台北開銷水準高得要有一定薪水才會過得幸福，讓他不免好奇「住台北到底好不好」，問題曝光掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，台北的租金和房價居高不下，餐廳價格也比其他縣市高，「除非薪水有一定水準才會覺得過的不錯，不然台北這麼方便，自己真的滿想住住看，有台北人或生活在台北的要來分享一下嗎？」

貼文一出，住在台北的網友留言回應，「對於不會（駕駛）交通工具的我，覺得住在台北十分方便」、「食衣住行育樂方便，如果不考慮錢的花費，完全不會想再回中南部」、「住士林北投這帶覺得很舒適」、「南北都住過，我承認北部真的很方便」、「民生社區挺不錯的」、「台北有很多好玩好逛的，而且交通和工作機會多」。

但最多人認為「天氣」是台北的致命缺點，「天氣太差，不適合人類居住」、「台北真的天氣太爛了」、「下雨真的煩！鞋子要顧不然會發霉」、「北部不討論那極度不合理的房價，環境跟氣候真的讓我賭爛到爆」、「有錢住台北很爽，冬天常常下雨比較討厭」、「除了冬天天氣多雨，有自己的房子住北市很好」。

此外，台北市議員游淑慧今（18）日在臉書說「台北不再是年輕人的夢想之都，已變成低薪高物價的『壓力之城』」，原因出在台北除了高房價、高物價外，勞工收入竟然倒退嚕到民國100年以前。

游淑慧拿出數據表示，民國100年受雇人報酬54萬7千元；民國103年郝市長卸任為56萬5千元；但民國108年卻倒退至53萬5千元，薪水不夠負擔家計，導致青壯年人口選擇外移到新北市，台北市則越來越窮、越來越蕭條。

PTT 游淑慧 薪水

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