豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現桶內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。

原PO在臉書社團「Dcard」發文表示，故事發生在幾年前自己在屏東當替代役，當時長官體恤他們的辛勞，特別買一桶豆花來慰勞大家，正當大家開心挖著吃時，他卻看到一個粉色東西，原本心想「真不錯，豆花還有加蒟蒻」，沒想到撈起來看卻是一隻金魚，讓他崩潰到跑去催吐。

貼文一出，網友留言笑說，「我想不透，這魚哪來的」、「抱歉，我笑死」、「太噁心了吧！怎麼跑進去的」、「好扯，店員都沒發現嗎？」、「我超討厭魚，看到快吐」、「哈哈，竟然會有豆魚湯」。