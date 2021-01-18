聽新聞
test
0:00 / 0:00
豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐
吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現桶內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。
原PO在臉書社團「Dcard」發文表示，故事發生在幾年前自己在屏東當替代役，當時長官體恤他們的辛勞，特別買一桶豆花來慰勞大家，正當大家開心挖著吃時，他卻看到一個粉色東西，原本心想「真不錯，豆花還有加蒟蒻」，沒想到撈起來看卻是一隻金魚，讓他崩潰到跑去催吐。
貼文一出，網友留言笑說，「我想不透，這魚哪來的」、「抱歉，我笑死」、「太噁心了吧！怎麼跑進去的」、「好扯，店員都沒發現嗎？」、「我超討厭魚，看到快吐」、「哈哈，竟然會有豆魚湯」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言