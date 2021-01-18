快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

聯合新聞網 / 綜合報導
豆花裡面竟發現一隻金魚。圖擷自dcard
豆花裡面竟發現一隻金魚。圖擷自dcard

吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現桶內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。

原PO在臉書社團「Dcard發文表示，故事發生在幾年前自己在屏東當替代役，當時長官體恤他們的辛勞，特別買一桶豆花來慰勞大家，正當大家開心挖著吃時，他卻看到一個粉色東西，原本心想「真不錯，豆花還有加蒟蒻」，沒想到撈起來看卻是一隻金魚，讓他崩潰到跑去催吐。

貼文一出，網友留言笑說，「我想不透，這魚哪來的」、「抱歉，我笑死」、「太噁心了吧！怎麼跑進去的」、「好扯，店員都沒發現嗎？」、「我超討厭魚，看到快吐」、「哈哈，竟然會有豆魚湯」。

Dcard

延伸閱讀

台北路口「1設計」變多 網讚：人車分流更安全

全聯驚見暖暖包秒手刀購入 店員吐「3字」網嗨喊：快去買樂透

買不到！好市多新品「鮭魚親子丼」太誘人 加碼分享邪惡吃法

住宿要注意！摩鐵員工曝可怕內幕 同業點頭：是真的

相關新聞

他稱單親買Switch殺「對半價」 賣家嗆：當我慈濟功德會？

不少人會在網路購物平台上販賣用不到二手商品，但日前卻有一名賣家分享，竟有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元，讓他氣得上網發文怒嗆「我又不是慈濟功德會」。

豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現碗內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。

六都就台南沒捷運？ 網點出重點：就人少阿

隨著時代的進步，台灣的大眾運輸系統越來越發達，自1996年台北捷運通車，成為全台第一個擁有捷運的城市後，陸續高雄、台中，許多縣市都興建了捷運。而近日一名網友發文提出台灣六都之中，就台南市尚未興建捷運，想討論為何台南是最後一個。此文一出，許多網友紛紛點出關鍵原因。

施工期鄰居留字條！他一看「竟不是靠邀」 網讚：超有禮貌

千金難買好鄰居，買房、租房時，鄰居也是相當重要的一環。有網友分享，近日家中開始施工作業，發現門口被貼了一張紙條，仔細看竟不是抱怨紙條，而是一名考生希望他提供工程時間，施工期間他將另尋他處唸書，讓他大讚「入行多年第一次遇到這種好鄰居」。

管委會擅自「畫出一格」 他花175萬買車位氣炸開嗆

近年房價高漲，連停車格費用都越來越高，有網友表示，他花了175萬購買社區停車場內的停車格，正是考慮到周邊空間大，想不到管委會竟擅自在停車格旁增設機車停車格，向管委會反應後，主委竟回答「你可以用自家機車位換你旁邊那個」，讓他相當傻眼。

南投「泡麵土地公」好意被浪費？他看廚餘桶驚：要珍惜食物

南投縣中寮鄉石龍宮因信徒多以泡麵祭祀、在此吃泡麵，而其土地神稱為「泡麵土地公」，許多信徒也會將泡麵留在宮裡，免費與其他民眾分享。不過有網友近日直擊大量泡麵廚餘，讓他心疼地說「不要再隨便浪費食物，尤其是在小宮廟，能夠有免費的麵食，已經是老天爺給我們的恩惠了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。