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六都就台南沒捷運？ 網點出重點：就人少阿

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友在網路上提問為何六都中就台南市尚未有捷運，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
一名男網友在網路上提問為何六都中就台南市尚未有捷運，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

隨著時代的進步，台灣的大眾運輸系統越來越發達，自1996年台北捷運通車，成為全台第一個擁有捷運的城市後，陸續高雄、台中，許多縣市都興建了捷運。而近日一名網友發文提出台灣六都之中，就台南市尚未興建捷運，想討論為何台南是最後一個。此文一出，許多網友紛紛點出關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板上以標題「台南捷運為什麼是六都之末？」發文表示「目前六都應該就剩下台南市還沒有捷運了，台北、新北、桃園、台中、高雄都有了，目前就剩下台南還沒有，連規劃定案都搞了超久，可能第一條捷運要2028年才會蓋好，到時候搞不好兒子女兒都出生了，鄉民都說什麼台南不適合蓋捷運」，原PO繼續說明，台南交通蠻需要捷運的，在尖峰時段時街道真的十分擁擠，希望有網友能提出原因所在。

許多網友在文章下方留言點出「人口」是重要關鍵，「台南人口太分散」、「以台南的人口、還是就業、還是結構都證明不需要捷運」、「台南也是唯一人口不到200萬的六都」、「人口數？」、「台南人根本沒在用，大眾運輸蓋了也是浪費錢」。

但也有網友點出「路小」才是根本原因，「路小條反而不適合挖，挖了有些地方連通行都沒法」、「台南應該只能像京都一樣做個十字型的地下鐵，路那麼小根本無法做捷運」、「台南路小又彎，地方人士只顧私利，喬路線與徵收很難」、「台南問題是路小，不是捷運問題」。

除此之外，也有人提出台南身為古城，蓋捷運會破壞古蹟，「台南真的很容易挖到古蹟 」、「到處都古文物層」、「台南應該要搞地下化捷運，但就怕下面太多古蹟」。

捷運 北捷 PTT

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