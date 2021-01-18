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管委會擅自「畫出一格」 他花175萬買車位氣炸開嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出與管委會溝通的截圖畫面。圖／取自臉書
網友貼出與管委會溝通的截圖畫面。圖／取自臉書

近年房價高漲，連停車格費用都越來越高，有網友表示，他花了175萬購買社區停車場內的停車格，正是考慮到周邊空間大，想不到管委會竟擅自在停車格旁增設機車停車格，向管委會反應後，主委竟回答「你可以用自家機車位換你旁邊那個」，讓他相當傻眼。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他考慮到停車格周邊是柱旁沒有其他停車格，空間寬敞，方便停車與開車，因此花費175萬購買社區停車場內的停車格。

然而事後管委會竟擅自在停車格旁增設一格機車停車格，讓他氣得直接找管委會主委大罵「當初花175萬選這個車位，就是開門沒東西，現在給我這樣，侵犯我的使用」，主委竟回「你可以自己加的機車位換你旁邊那個」。

照片一出令眾人傻眼，只見機車停車格畫在車道中央，正好卡在兩根柱子中，其他網友留言「法定車位增設是有規範的，原本沒有是可以提出訴訟」、「柱子旁邊是車道吧！地上不是有箭頭」、「很多管委會都是想盡辦法增加收入進自己口袋」。

有網友表示，「要看管委會所增設的停車格，有無去都發局變更登記使用，以及經過區權會提案決議通過，如無上述的程序而增設，那就是違法的，可以發函給都發局要求管委會塗銷違法車格」。

停車場 車道

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