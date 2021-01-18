隔壁就是全聯…她卻在超商花百元買5根香蕉 網幫解釋原因

忙碌的現代人或上班族為了圖方便補充營養，會選擇在超商買水果，但超商往往賣得比超市或菜市場貴得多。有人在超商看到顧客一次買了五根香蕉，不解買這麼大量為何不去隔壁超市買。

一名網友在PTT分享，昨天去7-11看到一個女士買了五根香蕉，店員還提醒她「一根20元喔，確定要買嗎？」，她立即掏出千元大鈔結帳。原PO不懂隔壁全聯五根才賣39元，為什麼要在超商花100元買香蕉。

網友表示：「人家就有錢阿」、「大忙人每秒幾十萬上下」、「急著用吧」、「快抱她腿大喊：姊姊我不想努力了」、「真正財富自由的人就是這樣生活」、「不差幾十元的人其實很多」、「人家時間寶貴才不去賣場人擠人」、「用錢買時間吧，隔壁全聯沒人支援收銀」。

也有不少人稱讚超商的香蕉品質高：「7-11的香蕉不用挑都滿漂亮的」、「7-11的蕉都有挑過，太醜的不會上去」、「7-11香蕉是真的Q又好吃」、「小7的蕉有時還比全家好，貴有他的道理」。

統一超商即時水果結構中的人氣商品中，香蕉最暢銷，年銷售量可達3,500噸，約2,000萬根，相當香蕉外銷出口總量的10%。另外據全家統計熱銷商品，香蕉是億元俱樂部的常勝軍，而且進一步分析北中南地區十大食品銷售排行榜，發現香蕉不分區域皆入榜十大食品。