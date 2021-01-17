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搭捷運遇高中生掛「濃郁毒物」 女子崩潰：戴口罩都難忍受

聯合新聞網 / 綜合報導
搭捷運遇到學生將鞋子掛在書包外，導致臭味瀰漫在車廂內。圖擷自dcard
搭捷運遇到學生將鞋子掛在書包外，導致臭味瀰漫在車廂內。圖擷自dcard

搭乘大眾交通運輸工具，應注意自身行為，免得造成他人困擾。昨（16）日一名女網友在捷運車廂內，看到高中生的書包上掛著「1物品」，而且還飄出陣陣臭味，就連戴著口罩都難以忍受，讓她崩潰直呼「好心情都沒了」。

原PO在「Dcard發文，大家是否在捷運上遇到人很多或上下班時，喜歡靠在中央桿子的人，彷彿要跟桿子合而為一，站在周圍的人根本沒地方握住，如果忍不住伸手去抓桿子，碰到他還會轉過來看你一眼。

不過，發生上述情況就算了，但這位同學根本魔王等級，只見她直接把鞋子掛在書包上，「我隔著口罩都聞得到陣陣濃郁的味道，而且隨著車子的搖晃，鞋底還會碰到別人的衣服，就算車廂很擠，但她周圍都沒人敢靠近，完全放大絕耶」。

貼文一出，網友留言回應，「放鞋子就算了， 重點是臭」、「隨便用個塑膠袋裝都比這樣掛著好，憑什麼要大家聞妳的腳味，有夠沒衛生」、「掛沒問題，但我還是覺得買一個鞋袋放比較好，下雨天這樣卡在後面鞋子也會濕答答的」、「隔著照片都聞到鞋臭味」、「抱歉，隔著螢幕吐了」。

Dcard 捷運

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