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幼稚園師休假帶孩麥當勞吃「牛肉堡」 家長竟投訴：不良示範

聯合新聞網 / 綜合報導
一名幼稚園女老師因休假日帶孩子到麥當勞吃雙層牛肉堡，竟遭到家長投訴。 示意圖。圖片來源／ingimage
一名幼稚園女老師因休假日帶孩子到麥當勞吃雙層牛肉堡，竟遭到家長投訴。 示意圖。圖片來源／ingimage

竟有這款家長！一名幼稚園女教師在休假日帶著孩子去吃麥當勞時，點了雙層牛肉堡，被其他小朋友撞見，結果小朋友回家吵著跟家長說「以後不要兒童餐」，讓這名家長相當頭痛，並投訴該名女教師，說她做了「不良示範」。文章引發網友高度熱議，就連民進黨立委賴品妤都轉發該貼文。

一名幼稚園女老師在匿名粉專「靠北幼稚園」發文，指出自己被上級約談，因為有家長投訴說她做了「不良示範」、「不適合當老師」。原來這名女老師因為在休假的時候，到麥當勞點雙層牛肉堡跟大杯可樂給自己的小孩，被該名家長的孩子看到，於是小朋友回去不斷吵家長說「不要兒童餐」。

該名家長認為，老師就算在外面，也要有老師的樣子，所以請上級「提醒她」一下。後來女老師也親自聯絡了家長，對方卻反問她「您該不會說那其實您要吃的吧？但我兒子看到了您購買那份餐點，我覺得不管是誰吃的，其實都不是很重要，老師這個職位就像公眾人物一樣，要做好榜樣」。

此話一出讓原PO超傻眼，她提醒家長，那天自己是休假，單純帶小孩去吃東西，「如果設身處地被這樣指責，我想您也不好受」。不料對方回話，自己以前年輕時也當過高中家教，在外面都小心翼翼，「怕遇到其他家長做出不得體，我是勸妳」。

對此，底下網友紛紛表示，「不知道該家長是不是還會要求老師守貞／禁止有另一半，以免小孩效仿」、「沒能力教小孩，只能干擾別人」、「他應該要跟麥當勞說，以後只能賣兒童餐」、「這家長很有事，不適任」。就連賴品妤也轉發該貼文，直呼「以後不敢說最近迷上吃麥當勞薯條惹，還是這其實是業配？」

麥當勞 賴品妤

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